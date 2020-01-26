26 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, 24 Ocak Cuma akşamı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından bir açıklama yaptı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileyen Benli, “Arama kurtarma çalışmalarının daha fazla can kaybı haberi gelmeden tamamlanmasını, acıların artmamasını temenni ediyoruz. Başta AFAD ekipleri olmak üzere bölgede arama kurtarma çalışması yürüten tüm ekiplere, barınma ve sağlık hizmeti veren tüm kurum ve çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz” dedi.
'ZARAR TESPİT EDİLECEK'
Depremde evi, aracı, iş yeri, eşyaları hasar gören sigortalılara çağrıda bulunan Atilla Benli, sigorta sektörü olarak deprem hasarı olan Elazığ, Malatya ve civar bölgelerdeki sigortalılar için çalışmaları başlattıklarını belirterek, “Öncelikli olan arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sigorta şirketlerinin hasar eksperleri ihbarda bulunan sigortalıların zararlarını tespit edecek. Hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılarımıza ulaşmasını sağlayacağız. Sektör olarak hasar anında sigortalıların yanında olmak en büyük sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.
42 BİN 972 KONUTUN DEPREM SİGORTASI POLİÇESİ VAR
Türkiye’nin deprem kuşağında bir ülke olduğunu da hatırlatan Benli şöyle konuştu:
“Depreme karşı yapısal ve yapısal olmayan önlemleri almanın yanı sıra evimizi, işyerimizi sigorta teminatıyla güvenceye almamız da şart. Sigorta teminatı vatandaşımıza depremden sonra hasar tazminatını alıp hayata kaldığı yerden devam etme şansı veriyor. Elazığ’daki toplam 123 bin 310 adet konutun yüzde 34.5 yani 42 bin 972 adedinin, depremin merkezi olan Sivrice ilçemizde ise 123 adet konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Depremde hasar gören sigortalı vatandaşlarımız DASK’a başvurarak hasar tespit çalışmasını yaptırıp zararını karşılayabileceklerdir.”
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