Elazığ Palu'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 23.39'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi
Giriş: 29.08.2025 - 00:41 Güncelleme: 29.08.2025 - 00:41
Merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.39'da Elazığ'ın Palu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
