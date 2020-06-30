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Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören vatandaşlar için yapımına başlanan deprem konutlarının ilk etabı ağustos ayında teslim edilecek.

Mustafa Uc'un haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan projeler kapsamında Abdullahpaşa, Mustafapaşa, Karşıyaka, Sürsürü, Bizmişen, Yemişlik bölgeleri başta olmak üzere kentin 10 ayrı noktasında TOKİ tarafından yeni konutlar inşa ediliyor. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü kentte deprem konutları hızla yükseliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da, ağustos ayı içerisinde yapımı biten ilk etap konutların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla depremzede vatandaşlara teslim edileceğini açıklamıştı.

'HEDEFE DOĞRU İLERLİYORUZ'

Elazığ Güney Çevre Yolu, Bizmişen bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Yüklenici firma Proje Müdürü Mimar Fikret Kolancalı, "Bizmişen projesinde 39 bloktan oluşan 780 konutluk inşaatımızın yüzde 40'lık kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Şantiyemizde bin 100 civarında insan çalışmaktadır. Sözleşme gereği 15 Eylül tarihinde işimizi tamamlayacağız. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. Şu anda dış cephe çalışmaları devam ediyor. Doğramalarımız takılıyor. Ahşap, parke, mutfak, iç kapı işleri başlamış durumda. İnşallah 60 günlük bir süremiz var. Altyapı ve çevre düzenlemesiyle beraber eylül ayı sonunda projemiz tamamlanmış olacaktır. Amacımız biran önce işimizi tamamlamak ve yüzümüzün akıyla çıkmak" dedi.

'BİNALAR DEPREME DAYANIKLI İNŞA EDİLİYOR'

Dairelerin özellikleri hakkında bilgiler veren Kolancalı, şunları söyledi: "Konutlarımız zemin+4 kattan oluşmaktadır. 39 Blok halinde inşaat çalışmalarımız sürüyor. Her blokta 20 daire bulunuyor. Dairemizin 26 bloğu 2+1, 13 bloğu ise 3+1'dir. 2+1 daireler net 80-90 metrekaredir. 3+1 daireler ise net 90-100 metrekaredir. Binalar çok sağlam bir zemin üzerinde inşa ediliyor. Sarfiyat olarak en fazla demirin kullanıldığı projeyi yapmaktayız. Metreküpte yaklaşık 120 kilogram demir kullanılır. Burada metreküpte 180 kilogram demir kullanıyoruz. Tüm hesaplar, deprem göz önünde bulundurularak yapılmış.

Temeller radye temel. Zemin tamamen kayalık bir zemin. Şuanda sahada 7-8 tane kırıcı-ekskavatör çalışıyor. Benim tahminim Elazığ'da en sağlam zeminin olduğu bir yerde inşaat yapıyoruz. Deprem konutları olarak doğru bir yer tespit edilmiş. Ayrıca çok sağlam bir zemin üzerinde depreme karşı çok yüksek katsayılı hesaplamalar yapılarak inşaat yapılmakta. Maliyet göz önünde bulundurulmamış. Sadece can güvenliği göz önünde bulundurulmuş. En dayanıklı binanın yapılması göz önünde bulundurulmuş. Ailemle birlikte güvenle oturabileceğim bir yer yapılıyor. Biz şuanda zemin+4 kat inşa ediyoruz. Ancak bizim yapmış olduğumuz radye temel üzerine 15 kat rahatlıkla çıkılabilir."