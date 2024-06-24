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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da yamaç paraşütçüsü göle düştü | Son dakika haberleri

        Elazığ'da yamaç paraşütçüsü göle düştü

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yamaç paraşütçüsü kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek Hazar Gölü'ne düştü. Paraşütçü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:10
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          Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Baba dağından atlayış gerçekleştiren yamaç paraşütçüsü aniden değişen rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti.

          İniş alanından uzaklaşan paraşütçü Hazar Gölü'ne düştü.

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          Paraşütün düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

          Öte yandan, durumu ilk fark edenlerden Sivrice Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran, jet ski ile paraşütün düştüğü bölgeye ekiplerden önce ulaştı.

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          Can kurtaranın müdahalesi ile paraşüt pilotu kurtarılarak, bölgede hazır bekletilen sağlık çalışanlarına teslim edildi.

          Paraşütçünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yamaç paraşütünün rüzgarda savrulduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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