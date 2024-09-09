Elazığ'da çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü
Elazığ'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerinden kaçan şüpheli otomobili durduran polis ekipleri, aracın arka koltuğunda bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kafenin önüne otomobille gelen bir grup, aralarında husumet bulunan kişilere ateş etti.
OTOMOBİLLE GELEN ŞÜPHELİLER KAÇTI
Tarafların karşılıklı birbirine tabancayla ateş etmesinin ardından otomobille gelen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
ARACIN ARKASINDA ÖLDÜĞÜNÜ POLİS EKİPLERİ BELİRLEDİ
AA'nın haberine göre; uygulama noktasında şüpheli otomobili durduran polis, aracın arka koltuğunda bulunan B.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. B.T'nin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.