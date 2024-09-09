Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü | Son dakika haberleri

        Elazığ'da çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü

        Elazığ'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerinden kaçan şüpheli otomobili durduran polis ekipleri, aracın arka koltuğunda bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 01:54 Güncelleme: 09.09.2024 - 01:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da silahlı çatışma: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir kafenin önüne otomobille gelen bir grup, aralarında husumet bulunan kişilere ateş etti.

        OTOMOBİLLE GELEN ŞÜPHELİLER KAÇTI

        Tarafların karşılıklı birbirine tabancayla ateş etmesinin ardından otomobille gelen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        ARACIN ARKASINDA ÖLDÜĞÜNÜ POLİS EKİPLERİ BELİRLEDİ

        AA'nın haberine göre; uygulama noktasında şüpheli otomobili durduran polis, aracın arka koltuğunda bulunan B.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. B.T'nin cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Elazığ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Kahrolduk! Narin canavarca katledilmiş!
        Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 asker şehit oldu
        Askeri araç uçuruma yuvarlandı: 4 asker şehit oldu
        Kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklandı!
        Kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklandı!
        Balık tutacakken kabusu yaşadılar!
        Balık tutacakken kabusu yaşadılar!
        Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını ziyaret etti
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Paralimpik'te tarih yazdık!
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Aracın önünü kesip içindekileri dövdüler
        Ünlüler acıyı paylaştı
        Ünlüler acıyı paylaştı
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        "Yoğun eleştirileri anlamıyorum"
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        Aşırı çalışmaktan kaynaklanan sorunlar nelerdir?
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        İlkan Karaman hayatını kaybetti
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        2024’te devam filmlerinin gişe sıralaması
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        Trump'tan Putin'e: Kırıldım
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Habertürk Anasayfa