Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre merkezüssü Elazığ Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ'daki deprem, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman gibi çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5 olarak revize etti.

BİR DEPREM DAHA

AFAD'ın son verdiği bilgiye göre, Elazığ'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

AFAD'dan yapılan açıklamada; "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

MUSTAFA UÇ (Elazığ'da gazeteci): ŞU ANDA HERKES SOKAKTA

Şu an telaşın içindeyim. Evimizde dolaplar devrildi. Şu anda herkes sokaklarda. Evlerde hiç kimse kalmadı. Yetkililer de sokakta. Bizler de kendimizi sağlama aldıktan sonra şehre doğru iniyoruz. Şu anda kötü deniliyor. Buradan Sivrice ilçesi yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Deprem esnasında evin yıkılacağını düşündüm. Bayağı bir sarsıldı. Yaklaşık 10 saniyenin üzerinde sürdü. İlk saniyeler çok şiddetliydi, sonradan hafifleşti. Şu an bulunduğum merkez bölgede çok şükür bir can kaybı yok. Herkes iyi durumda. Yıkılan, çöken evlerin olduğu söyleniyor. O bölgeye ulaşamadık, ulaştığımızda net bilgileri vereceğiz.

Eski CHP İl Başkanı Namık Kemal Şirinocak: KENAR SEMTLERDE BİRÇOK BİNANIN YIKILDIĞINA DAİR DUYUMLAR VAR

Şu anda Ankara'yım. Çocuklarım ve akrabalarım orada. Çok şiddetli olmuş. Yıkılan bir sürü yer olduğu duyumları var. Ben il başkanı olduğum zaman 5.9 olmuştu. Bu deprem bekleniyordu. Kenar semtlerde yıkımların olduğunu oğlum söyledi. İnşallah can kaybı yoktur. Elazığ bir deltanın içerisinde. Şirince'nin 20-30 kilometre uzaklıkta olması çok önemli değil. Bana gelen bilgilere göre çok sayıda binanın yıkıldığı yönünde...



PROFESÖR NACİ GÖRÜR: ZAYİATA DAİR ENDİŞELERİM VAR

Ben Elazığlıyım. Bu büyük bir deprem. Elazığ'a en fazla 25-30 kilometre uzaklıkta Sivrice Gölü'nün bulunduğu yerde. Oradan Doğu Anadolu Fayı geçiyor. Bu fay Kuzey Anadolu Fayı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük fayı. Tarihi süreç içerisinde orada çok büyük depremler oluşmuştu. Senelerdir yetkilileri uyarıyoruz. Burada deprem bekliyorduk. Risk sıralamasında ön sırada geliyordu. Bu depremin bir de önemi Doğu Anadolu Fayı bir ölçüde harekete geçti. Bu şu demek, Kuzey Anadolu Fayı aşağı yukarı 1939-1999 arasında 7 büyüklüğünde deprem üreterek enerjisini büyük ölçüde boşalttı ve İstanbul kapılarına dayandı. Doğu Anadolu Fayı uzun süredir suskundu. Bizim endişemiz Doğu Anadolu Fayı da günün birinde harekete geçerse, uzun süre deprem olmayan yerler bu faya bağlı olarak belirli tetiklenmelerle kırılıp büyük depremler üretebilir diye. Bu fay bizi endişelendiriyor. Elazığ ile Bingöl arası, Elazığ ile Adıyaman Sincik arası tehdit altına girmek demektir. O bakımdan endişe ediyoruz. Bu fay Kuzey Anadolu Fayı gibi uzun zamandır enerji biriktiriyordu. Biz yer bilimciler endişeyle bu fay harekete geçer diye tedirginliğimiz vardı. Doğu Anadolu Fayı üzerinde uzun zamandır deprem olmayan yerler var. Özellikle Kahramanmaraş mesela. Daha güneye doğru seri depremlerin başlama olasılığı olabilir. Bu küçük bir deprem değil. Dolayısıyla sıvılaşmaya uygun zeminlerde yıkım olmuş olabilir. Şu anda yetkililer bunu bilemezler. Fay boyunca olan yerlerde köyler var. Orada evler usülüne uygun yapılmaz, mühendislik hizmeti görmemiştir. 6.8'den ben korkarım ki, saatler geçip belli şeyler oldukça, inşallah olmaz ama zayiatın olabileceğini düşünüyorum.

CHP ELAZIĞ İL BAŞKANI GÜRSEL EROL: KÖYLERDEKİ EVLERDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Elazığ'da camların kırılmasıyla ilgili inanılmaz bir panik var. Şu anda Sivrice'de ve deprem bölgesinde elektrikler kesik. Esas ulaşamayan ve korkumuz olan bölge köyler. Köylerdeki evler çok teknik donanımlı değil. Genellikle yıkılması daha kolay evler. Allah korusun bütün korkumuz kaygımız Sivrice'nin köylerinden. Elazığ tarihindeki en şiddetli deprem. Merkez ve ilçelerde inanılmaz bir panik var. Sivrice'nin merkezinde evlerinde yıkıntılar olduğu söyleniyor. Esas riskli bölgenin köyler olduğu ifade ediliyor.

BAKAN AKAR: ASKERİ TESİSLERDEN OLUMSUZ BİR HABER YOK

Askeri tesislerden olumsuz bir haber yok. Şu ana kadar aldığımız haberler biraz rahatlatıcı. Türk Silahlı Kuvvetler yardıma hazır. Gelişmeleri takip ediyoruz, geçmiş olsun...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.24 20:55:13 38.3500 39.1000 10.0 -.- 6.8 -.- SIVRICE-ELAZIG 2020.01.24 20:40:54 39.0185 27.8417 8.6 -.- 3.2 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 20:26:55 38.9992 27.8903 10.5 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 20:25:46 39.0190 27.8862 10.8 -.- 2.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 19:22:14 39.0552 27.8532 5.2 -.- 1.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 19:20:55 38.9927 27.8923 16.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 19:18:28 39.0868 27.8380 12.4 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.24 19:17:27 39.0132 27.8937 12.8 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 19:15:16 38.9733 27.8738 14.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 19:14:48 38.9797 27.8853 14.3 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 19:01:54 39.0612 27.8397 12.4 -.- 3.2 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:51:55 39.0442 27.8837 7.2 -.- 1.2 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:50:29 38.9920 27.8587 3.3 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:46:10 39.0485 27.8655 3.8 -.- 1.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:43:55 39.0317 27.8798 5.0 -.- 0.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:43:01 39.0783 27.8845 5.1 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:40:06 39.0255 27.8370 13.4 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:38:51 39.0437 27.8043 5.0 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:33:29 39.0627 27.8867 19.9 -.- 1.5 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:32:25 39.0092 27.8775 9.7 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:28:13 39.0197 27.8852 6.7 -.- 2.7 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:17:01 38.9847 27.8538 5.0 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:16:11 39.0212 27.8948 4.4 -.- 1.8 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) 2020.01.24 18:08:11 39.0047 27.8973 2.2 -.- 2.1 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)