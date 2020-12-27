Son günlerde adı sık sık depremle anılan Elazığ'dan bir deprem haberi daha geldi. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Elazığlıları acil toplanma alanlarını araştırmaya sevketti. Elazığ Acil Toplanma Alanları adresleri ne? İşte Elazığ afet toplanma yerleri listesi
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ELAZIĞ ACİL TOPLANMA ALANLARI
Elazığ Belediyesi, internet sitesi üzerinden Elazığ'da belirlenen acil afet toplanma alanlarının lisetsini yayınladı.
HİLALKENT MAHALLESİ 404. Sokak Hilalkent Camii altı pazar alanı
ABDULLAHPAŞA MAHALLESİ 272. Sokak pazar alanı, 272. Sokak Fatih Lisesi altı Karanfil Park, 274. Sokak Nenehatun Ana Okulu yanı Lokman Tasalı Parkı, Otobüs hareket merkezi Misland arası yeşil kuşak, Otobüs hareket merkezi Tofaş Kavşağı karşısı yeşil kuşak, Botanik Park Türk Telekom üstü Behçet Susmaz Parkı, TOKİ Camii altı Sporium üstü Mimoza Park,
CUMHURİYET MAHALLESİ Muhtarlık altı Şehit Polis Cengiz Eker Parkı, Körpe Sokak Azerbaycan Parkı, Gergef Sokak Cengiz Aytmatov Parkı, Zümrüt Evleri Yeşilkent Konutları yanı Fesleğen Park, Şehit M. Şevket Uzun Parkı, Keban Yolu Şehit Polis Faruk Demir Parkı, Fatih Ahmet Baba Bulvarı Acemoğlu Sokak Acem Gülü Park, Alperen Sokak Necati Çetinkaya Parkı, Elazığ Belediyesi yanı yeşil alan
ÇAYDA ÇIRA MAHALLESİ Gökoğuzlar Parkı, Muhtarlık binası- Fırat Ortaokulu yanı, Adnan Kahveci Bulvarı Taziye Evi yanı
ATAŞEHİR MAHALLESİ
Kuvayi Milliye Caddesi Fethi Sekin Kız Yurdu yanı, Hacıoğulları Cami yanı Prof.Dr. Nurdan Yazıcıoğlu Parkı, Şehit Polis Burhan Gatfar Okulu yanı, H.Mustafa Şahin Cami karşısı Çitlembik Park, Hacı Fethi Cami yanı İğde Park, Ödev Etüt Merkezi yanı Söğüt Park, TEDAŞ Lojmanları karşısı yeşil kuşak alanı, TEDAŞ karşısı yeşil kuşak alanı, Türk Telekom altı yeşil kuşak, TEDAŞ Lojmanları karşısı yeşil kuşak, İmam Efendi Bulvarı altı yeşil kuşak, İmam Efendi Bulvarı altı yeşil kuşak
SÜRSÜRÜ MAHALLESİ Mevlana Cami altı Atilla Atila Parkı, Halıt Hoca Efendi Bulvarı Karahanlı Sokak Cennet Park, Elazığ Caddesi Sokulu Sokak Şehit Polis Mustafa Yıldırım Parkı, Hıdır Sever Ortaokulu yanı Mehmet Ağar Parkı, Şehit Polis Hasan Yıldırım Parkı, Mithat Paşa Bulvarı Sokulu Sokak Miyadünlü Mehmet Efendi Parkı, İl Gıda Tarım Müdürlüğü yanı Defne Park,
OLGUNLAR MAHALLESİ Olgunlar Camii yanı Bal Park, Kültür Park, Tadım Yolu 17 Kasım Lisesi, Özge Park, tren hattı altı Batı Park
AKSARAY MAHALLESİ Aksaray Ceylan Sokak, Gazi Şükrü Al Sokak, Çimento Camii Altı Şehit Ömer Özdemir Parkı
KIZILAY MAHALLESİ Su deposu altı Hardal Park, Gökkuşağı Sokak Heylan Park
KÜLTÜR MAHALLESİ Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu altı Hamit Aydın Parkı
NAİLBEY MAHALLESİ Akpınar Mahalle Muhtarlığı karşısı Pamukkale Parkı,
AKPINAR MAHALLESİ BAĞKUR Caddesi Orkide Park
ÜNİVERSİTE MAHALLESİ Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı
YENİ MAHALLE Elazığ Belediyesi Anaokulu altı Vali Enes Yeter Parkı, Yeni Mahalle Muhtarlık Altı Özel Harekat Polisi Ebubekir Durmuş Parkı,
İZZETPAŞA MAHALLESİ Borat Sokak
RIZAİYE MAHALLESİ Eski Devlet Hastanesi Acil Servis yanı Naci Sönmez Parkı, Mahalle Muhtarlık üstü Tunceli minibüsleri kalkış alanı, Salı pazarı Vahi Öz Parkı, Elazığ Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü karşısı Töre Parkı
ÇARŞI MAHALESİ Saray Camii önü
YILDIZ BAĞLARI MAHALLESİ İşletme deposu üstü
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ Çarşamba pazar alanı, Fevzi Çakmak Mahallesi Taziye Evi altı
SAFRAN MAHALLESİ Muhtarlık yanı
GÜMÜŞKAVAK MAHALLESİ Muhtarlık yanı
KARŞIYAKA MAHALLESİ Şehit Serkan Adıgüzel Parkı, Karşıyaka Lisesi yanı
DOĞUKENT MAHALLESİ Selimiye Cami altı Seyyah Sokak, Seyda Molla Bahri Bulvarı Bim yanı, Mehmet Kutlu Bingöl Camii karşısı, Yeni Stadyum yanı, Eski muhtarlık binası yanı, Mustafa Temizer Pakı
ULUKENT MAHALLESİ Ötüken Sokak, Yatır Sokak Hacı Fethi Camii yanı, Gazi Kamil Ayhan Okulu karşısı, Mehmet ve İfakat Gülaçtı İlköğretim Okulu karşısı
KIRKLAR MAHALLESİ Çarşamba pazar alanı, Doğukent Orta Okulu karşısı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı mezarlık arkası
MUSTAFAPAŞA MAHALLESİ Mustafa Temizer Parkı, Özer Çeşme üstü Serin Sokak, Orduevi alt kavşağı
SANAYİ MAHALLESİ Ali Rıza Septioğlu Bulvarı Keresteciler Sitesi Üstü, Benzinlik Karşısı Çimento Kavşağı,
ÇATALÇEŞME MAHALLESİ Cennet Sokak
SALIBABA MAHALLESİ Ümran Sokak, Burak Sokak, Yaşar Doğu Caddesi Demirciler Sitesi üstü
RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ Kazım Karabekir Caddesi Vatan Garajı, Yücel İlköğretim Okulu önü, Keydanlı Parkı
HARPUT MAHALLESİ Sarahatun Camii önü
BEYYURDU CAMİİ ALTI
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