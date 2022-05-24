Elanur İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Elanur isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ELANUR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Elanur ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Elanur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Elanur isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

ELANUR İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Elanur ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Demet, deste. Gözü sarıya çalan kestane rengi olan güzel.

ELANUR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Elanur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Elanur ismini koymak caizdir.

ELANUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Elanur ismini kullanan 47.617 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Elanur ismini kullanan 9.324 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Elanur ismini kullanan 2.506 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Elanur ismini kullanan 1.550 kişi bulunmaktadır.

ELANUR ADININ ÖZELLİKLERİ

Elanur adına sahip kişiler, farklı, çağdaş, orijinal ve ilerici bir bakış açısına sahip olurlar. Sosyal yaşamında özgürlüğüne çok düşkündürler, ancak insanlarla da bir arada olmayı orantılı bir şekilde başarırlar. Arkadaş canlısıdırlar ve hümanist bir yapıları vardır. İlgi odağı konuşmalar yapar; fakat iyi bir dinleyici olurlar.