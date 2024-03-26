El Salvador'da iki kişinin öldürülmesinin ardından 5 bin askerle çete operasyonu düzenlendi

El Salvador'da iki kişinin öldürülmesinin ardından 5 bin askerle çete operasyonu düzenlendi

REKLAM advertisement1

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya platformu X'ten dün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde iki kişinin silahlı saldırıda öldürüldüğünü ve sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyon emri verdiğini duyurdu.

Hace unos días, hubo dos homicidios en la zona norte de nuestro país. Ya capturamos a los dos culpables, miembros de la pandilla 18 Sureños.



En este momento, 5 mil soldados y mil policías han cercado los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San… pic.twitter.com/Nhx2bL6k6R — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 25, 2024

Operasyona 5 bin asker ve bin polisin katıldığını belirten Bukele, "Cinayetleri işleyenler yakalandı. Çetelerden geriye çok az kişi kaldı ve onları da yok edene kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.

Bukele, operasyondan dönen asker ve polislerin görüntülerini de paylaştı.

REKLAM

Filistin kökenli El Salvador Devlet Başkanı, bugün attığı tweet'te de bölgenin "birkaç hafta içinde bütün Batı Yarımküre'deki en güvenli ülkenin en güvenli yeri olacağını" söyledi.

In a couple of weeks, this area will become the safest place in the safest country throughout the entire Western Hemisphere.



En unas semanas, esta área se convertirá en el lugar más seguro del país más seguro de todo el Hemisferio Occidental. pic.twitter.com/5qwEN6gJGT — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 26, 2024 El Salvador'da çete olaylarında gözlenen artış sebebiyle Mart 2022'de olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bugüne kadar çete üyesi olduğundan şüphelenilen 76 bin kişi tutuklandı. Yargılanmalar sonucunda 7 bin kişi serbest bırakıldı. Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.