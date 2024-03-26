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        Haberler Dünya El Salvador'da iki kişinin öldürülmesinin ardından 5 bin askerle çete operasyonu düzenlendi

        El Salvador'da iki kişinin öldürülmesinin ardından 5 bin askerle çete operasyonu düzenlendi

        Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, iki kişinin silahlı saldırıda öldürülmesi üzerine 5 bin asker ve bin polisin katılımıyla çetelere yönelik operasyon düzenlendi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 09:40 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:52
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        El Salvador'da 5 bin askerle çete operasyonu
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        El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya platformu X'ten dün yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde iki kişinin silahlı saldırıda öldürüldüğünü ve sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyon emri verdiğini duyurdu.

        Operasyona 5 bin asker ve bin polisin katıldığını belirten Bukele, "Cinayetleri işleyenler yakalandı. Çetelerden geriye çok az kişi kaldı ve onları da yok edene kadar durmayacağız" ifadesini kullandı.

        Bukele, operasyondan dönen asker ve polislerin görüntülerini de paylaştı.

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        Filistin kökenli El Salvador Devlet Başkanı, bugün attığı tweet'te de bölgenin "birkaç hafta içinde bütün Batı Yarımküre'deki en güvenli ülkenin en güvenli yeri olacağını" söyledi.

        El Salvador'da çete olaylarında gözlenen artış sebebiyle Mart 2022'de olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bugüne kadar çete üyesi olduğundan şüphelenilen 76 bin kişi tutuklandı.

        Yargılanmalar sonucunda 7 bin kişi serbest bırakıldı.

        Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Arşivdendir.

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        #El Salvador
        #çete
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