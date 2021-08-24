Bitcoin'i resme para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador'da devlet başkanı Nayib Bukele, ülkenin 7 Eylül'de kripto para hizmeti verecek 200 atm ile yüz yüze hizmet verecek 50 kiosk'u devreye alacağını açıkladı.

Bukele, öte yandan ülkesinin Bitcoin alımını ve satımını teşvik edeceğini kaydetti. Alım satım işlemlerinin ülkenin yeni Chivo App uygulaması üzerinden komisyonsuz olarak yapılabileceğini vurguladı.