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        Haberler Sağlık El kurutma makinelerindeki tehlike! Bakteri ve mantar üretiyor

        El kurutma makinelerindeki tehlike! Bakteri ve mantar üretiyor

        Alışveriş merkezlerinde ve iş yerlerinde karşılaştığımız el kuruma makineleri tuvaletlerdeki bütün zararlı bakterileri içinde tutup, ortama yayıyor. Bu makinelerin hijyenik olmadığını belirten uzmanlar el kurutma işleminin ise ellerimizi sallamak suretiyle serbest ortamdaki havayla yapılmasının önemine dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 24.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:30
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        Elleri nasıl kurutmalı? Bakteri ve mantara dikkat!
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        Son yıllarda hijyen konusunda artan farkındalık, el yıkamanın önemini daha da belirginleştirdi. Ancak, el yıkandıktan sonra kullanılan kurutma yöntemleriyle ilgili yapılan araştırmalar, dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Bu araştırmalar, el kurutma makinelerinin, havlu kağıtlara göre daha fazla mikrop yaydığını gösteriyor.

        El kurutma makinelerinin ortamdaki bakteri ve mantarların çoğalmasına zemin hazırladığını belirten Prof. Dr. Mustafa Gerek Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

        "BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARA MARUZ BIRAKIYOR"

        Gülhane Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nın yaptığı bir çalışmaya işaret eden Gerek: "Üremiş olan bakteri ve mantarları, bu cihazlar vasıtasıyla ellerimize bulaştırıyoruz. Bu da çeşitli viral ve bakteriyel enfeksiyonlara maruz kalmamıza neden oluyor. Ellerimize daha çok bakteri bulaşmasına yol açabiliyor" diye konuştu.

        EN TEMİZ EL KURULAMA YÖNTEMİ HANGİSİ?

        El kurutma işleminin serbest ortamdaki hava ile yapılmasının bilimsel olarak en temiz yöntem olduğunu vurgulayan Gerek şunları söyledi:

        "Aslında en ideal el kurutma yöntemi, ne kağıt havlu ne de kurutma cihazı. Ellerimizi sallayarak serbest ortamdaki hava ile kurutmak en temiz olanıdır. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir yöntemdir. Ellerdeki bakteri düzeylerine bakılmış ve havada serbest biçimde elleri kurutmanın en temiz yöntem olduğu ortaya konmuştur."

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