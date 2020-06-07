İleriki günlerde hareketliliğin daha da artacağına inandıklarını vurgulayan Bağlı, "Yatlar, diğer konaklama tesisleriyle kıyaslandığı zaman daha izole, daha temiz bir ortam sunuyor. İzole bir tatil için en ideal mavi tur ve yat turizmi. Daha nezih ve sakin bir tatil için deniz turizmi tercih edilmeli." diye konuştu.