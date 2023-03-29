Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Amerika

Ekvador'da toprak kayması: 16 ölü

Ekvador'un Chimborazo eyaletinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti. 10 kişinin yaralandığı felakette kaybolan 13 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Giriş: 29.03.2023 - 06:07 | Güncelleme: ABONE OL
Ekvador'da toprak kayması: 16 ölü
Ekvador'da toprak kayması: 16 ölü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da meydana gelen toprak kaymasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında toprak kayması yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, felakette şimdiye kadar 16 kişinin öldüğü, 13 kişinin kayıp olduğu ve 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, birçok mahallenin toprak altında kaldığını ve yaklaşık 500 kişinin olumsuz etkilendiğini aktardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edildi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ölümlü kavga sonrası husumetlilerinin evlerini ateşe verdiler
Ölümlü kavga sonrası husumetlilerinin evlerini ateşe verdiler
Karabük'te 3 ilçede kar yağışı
Karabük'te 3 ilçede kar yağışı
Kahramanmaraş'ta yıkım ve enkaz çalışmaları 14 mahallede sürecek
Kahramanmaraş'ta yıkım ve enkaz çalışmaları 14 mahallede sürecek
İsrail Eski Savunma Bakanı Gantz'dan ABD açıklaması
İsrail Eski Savunma Bakanı Gantz'dan ABD açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.