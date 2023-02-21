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Kayıtlı yazarların yorumlarını içeren bir katılımcı sözlük olan Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişime engellendi.

BTK site bilgileri sorgu sayfasında "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." açıklaması yer alıyor.

Ekşi Sözlük yönetimi, erişime engel getirilmesinin nedenini henüz kendilerinin de bilmediğini bildirdi.

Ekşi Sözlük, Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan site konumunda.

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