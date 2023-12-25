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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Ekrem Örenç: Mücadele dozu yüksekti - Kasımpaşa Haberleri

        Ekrem Örenç: Mücadele dozu yüksekti

        Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, yılın son maçında galip gelemedikleri için üzgün olduklarını dile getirerek, "Mücadele dozu yüksek, seyir zevki düşük bir maçtı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 21:43 Güncelleme: 25.12.2023 - 21:43
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        "Mücadele dozu yüksekti"
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        Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, “Senenin son maçında galibiyet için sahaya çıktık. İlk dakikasından itibaren üstün oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyonlara girdik. Penaltı kazandık ama kaybettik. Olabilir. Futbolda bunlar var. Daha sonrasında da pozisyonlara girdik. Farkı açabilirdik. Rakibimiz beraberliği yakalayınca bu gol onlara can verdi. İkinci yarı tekrar galibiyet için sahaya çıktık. Yine yoğun pozisyonlar yakaladık ve öne geçtik. Rakibimiz bizim bir hatamız sonucu beraberliği yakaladı. Maç berabere bittiği için üzüldük, galibiyet hedefliyorduk. Yeni yılda daha çok çalışacağız. Rizespor’u da tebrik ediyorum. Maçın mücadele dozu yüksekti ama seyir zevki düşüktü” diye konuştu.

        RİZESPOR CEPHESİ

        İlhan Palut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maça çıktıklarını vurgulayarak, "İyi sayılabilecek bir seri sonrası buraya geldik. Ara dönem öncesi bu seriyi iyi bitirmek istiyorduk, ancak zor bir maçın bizi bekleyeceğini de biliyorduk. Kasımpaşa iç sahada kötü sonuçlar alırken bile ofansif anlamda çok etkili bir takım. Pozisyon üretmekte zorlanmıyorlar. Çok iyi bir hücum takımıyla oynayacağımızı biliyorduk." ifadelerini kullandı.

        Maçta hücum anlamında iyi olduklarını ancak defansif anlamda zaafiyet gösterdiklerini belirten Palut, "Hücum açısından iyiydik, pozisyon da ürettik, ancak böyle bir takıma karşı çok daha iyi defans yapmamız ve karşılık vermemiz lazımdı. Defansta zaafiyetler gösterdik." şeklinde konuştu

        Takım savunması anlamında ders alacakları bir karşılaşma oynadıklarını dile getiren Palut "Özetle dengeli ancak Kasımpaşa'nın daha öne çıktığı bir karşılaşma oldu. İki defa geriye düşmemizi göze alırsak bence burada 2 puan bırakmaktansa 1 puan kazandık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Buradan takım savunması anlamında almamız gereken çok önemli dersler alarak evimize dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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