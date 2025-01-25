En çok izlenen polisiye ve suç dizileri hangileridir?
Haftasonunuzu evde tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte dinlenerek geçirmek isteyenler için son zamanların en çok izlenen polisiye ve suç konulu dizilerini sizler için derledik.
- 1
Suç ve polisiye denilince akla ilk gelen diziler olan ve dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşmış, eleştirmenler tarafından tam not almış bu dizileri sizler için sıraladık.
- 2
1. MİNDHUNTER (2017)
FBI ajanı Holden Ford ve ortağı Bill Tench, kötü şöhrete sahip seri katilleri ve tecavüzcüleri araştırmaya ve soruşturmaya başladıklarında yeni profil çıkarma teknikleri geliştireceklerdir.
- IMDB Puanı: 8.6/10
- Sezon Sayısı: 2
- 3
2. OZARK (2017)
Dizide Chicagolu bir finans danışmanının, uyuşturucu karteliyle anlaşmazlığa düştükten sonra ailesini Missouri’nin Ozark bölgesine yerleştirmesi ve bunun üzerine gelişen olaylar anlatılıyor. Byrdes çifti ve çocukları Charlotte ile Jonah, her anlamıyla sıradan bir hayat sürmekte olan sıradan bir Amerikan ailesidir. Bunu bozan tek bir durum vardır, o da Marty'nin işi. Chicago'da finans danışmanlığı yapan Marty, aynı zamanda Meksika'daki en büyük uyuşturucu kartelinin en iyi para aklama aracıdır. İşler ters gider ve Marty, ailesini Chicago'nun gökdelenlerinden uzağa taşımaya karar verir. Onları Missouri'nin Ozark olarak bilinen Lazy Lake bölgesine yerleştirir.
- IMDB Puanı: 8.5/10
- Sezon Sayısı: 4
-
- 4
3. TRUE DETECTIVE (2014)
2012′de, Louisiana Eyalet Polisi Dedektifleri Rust Cohle ve Martin Hart, 1995 yılında çalıştıkları bir cinayet vakası ile yeniden karşılaşır. Farklı sorgulamalar ile günümüzde dosya yeniden açılırken, iki eski dedektif, sorgulamalarının, iyileşmeyen yaraların yeniden açılmasının ve 1995 yılında tuhaf bir ritüele dayanan cinayetin çözümüne dair soruların hikayesini anlatır. Zaman akışı, her ikisi de arkada bıraktıklarına inandığı bir dünyaya geri çekilirken örülür ve birbirine yaklaşır. Birbirleri ve katilleri hakkında bir şeyler öğrendikçe, karanlığın adaletin her iki yanında yaşadığı açığa çıkar.
- IMDB Puanı: 8.9/10
- Sezon Sayısı: 4
- 5
4. BREAKİNG BAD (2008)
The X-Files'ın yapımcısı Vince Gillian'ın imzasını taşıyan Breaking Bad, ölümle yüzleşen sıradan bir adamın sıradışı hikayesini anlatıyor. Walter, eşi ve engelli oğlu Jr. ile New Mexico'da tüm hayatını kurallara göre yaşayan kendi halinde bir kimya öğretmeniyken, ölümcül safhada akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Yaşamak için iki senesi kalmıştır. Bu haberle sarsılan White, hayatının denklemini değiştirir. Tüm günlük endişelerden ve toplumun dayattığı sınırlamalardan sıyrılarak yeni bir adama dönüşür... Kimya bilgilerini farklı bir neden için, uyuşturucu üretip satmak için kullanan bir adam. Amacı ölümünden sonra ailesinin geçinebilmesini sağlayacak parayı kazanmaktır.
- IMDB Puanı: 9.5/10
- Sezon Sayısı: 5
- 6
5. THE BLACKLİST (2013)
Daha önceleri devlet adına çalışan bir ajan olan Raymond “Red” Reddington, azılı bir suç dehasına dönüştükten sonra FBI’ın en çok arananlar suçlularından biri haline gelir. Bir gün sebebi bilinmeyen bir şekilde FBI’a teslim olan bu suç dehasının bir teklifi vardır; Ranko Zamani isimli bir teröristin yakalanmasında FBI’a yardım etmek.
- IMDB Puanı: 7.9/10
- Sezon Sayısı: 10
-
- 7
6. SHERLOCK (2010)
Bu modern Sherlock Holmes uyarlamasında ünlü dedektif ve ortağı Dr. Watson, 21. yüzyıl Londra'sında gizemli suçları çöziyor.
- IMDB Puanı: 9.1/10
- Sezon Sayısı: 4
- 8
7. BROOKLYN NİE-NİE (2013)
Jake, işinde iyi, yetenekli ve ekibi içinde yakalama oranı en iyi polistir. Ama öteki yandan ciddiyetten yoksun ve sıkı çalışması gerekmemiş biri olarak oldukça da rahat biridir. Ekibe yeni gelen patron, emrindekilerin “rozetin hakkını vermesi” gerektiğini düşünen biri olarak işe koyulur ve Jake’ten başlar. Bu da komik pek çok olayın yaşanmasına sebebiyet verir. Brooklyn 99, New York’lu bir grup dedektifin ekip içi ve suçlularla yaşadığı komik olaylar üstüne kurulu olacak.
- IMDB Puanı: 8.4/10
- Sezon Sayısı: 8
- 9
8. PEAKY BLİNDERS (2013)
1900'lerin İngiltere'sinde geçen bir gangster ailesi destanı, kasketlerinin ucuna jilet diken bir çete ve onların acımasız patronları Tommy Shelby'yi (Cillian Murphy) konu alıyor.
- IMDB Puanı: 8.7/10
- Sezon Sayısı: 6
-
- 10
9. NARCOS (2015)
Uyuşturucu İle Mücadele Dairesi’nde çalışan bir Meksikalı bir ajan olan Javier Pena, ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ı yakalamak için Birleşik Devletler tarafından Kolombiya’ya yollanır. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanacak dizi, dünya çapına yayılmış bir uyuşturucu şebekesini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerini konu edinecek.
- IMDB Puanı: 8.7/10
- Sezon Sayısı: 3
- 11
10. THE WİRE (2002)
Dizi Amerika'nın Maryland eyaletinde, Baltimore şehrinde geçer. The Wire dizisi ile Baltimore'un arka sokaklarında geçen amansız uyuşturucu ve polis savaşına şahit oluyoruz. Dizide her sezon Baltimore'un ayrı bir yüzünü görüyoruz. Polis, siyaset, mafya üçgeninde geçen The Wire, senaryo ekibinde ki emekli polislerden ötürü uyuşturucu ticareti ile ilgili gerçek ve epey enteresan bilgiler içeriyor. The Wire dizisi, gerçekçiliği ve derin anlatımı nedeniyle TIME, The Guardian, Entertainment Weekly gibi dergiler tarafından değişik zamanlarda "En İyi Dizi" olarak seçilmiştir.
- IMDB Puanı: 9.3/10
- Sezon Sayısı: 5
Fotoğraf Kaynak: imdb