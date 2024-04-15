EKPSS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava kısa bir süre kala, EKPSS sınav giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. İki yılda bir uygulanan EKPSS sınavında adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplamda 60 soru sorulmaktadır. Peki, "2024 EKPSS sınavı ne zaman?" İşte EKPSS'nin gerçekleşeceği tarih...