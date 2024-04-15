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        Haberler Yaşam AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2.dönem sonuçları sorgulama ekranı

        AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2.dönem sonuçları sorgulama ekranı

        Açıköğretim Lisesi MEB AÖL sınav sonuçları sorgulaması başladı. Açık lise sınavları 16-17 Mart tarihinde  uygulandı. MEB'in açıkladığı AÖL takvimine göre sınav sonuçları Nisan ayında açıklanacak. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 MEB AÖL 2.dönem sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:27
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        • 1

          AÖL sonuçları MEB son dakika duyurusu sonrasında belli olacak. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri 16-17 Mart 2024 tarihlerinde Açıköğretim Lisesi AÖL sınavları tamamlandı. Şimdi gözler AÖL sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 2.dönem sonuçları sorgulama ekranı

        • 2

          AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri 16-17 Mart 2024 tarihlerinde AÖL sınavlarına girmişti. Sınav programı şu şekildeydi: 1. Oturum 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da başladı, 2. Oturum 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 14.00’da yapıldı ve 3. Oturum 17 Mart 2024 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirildi.

          MEB’in açıkladığı AÖL takvimine göre sınav sonuçları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

        • 3

          AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANACAK?

          AÖL sınav sonuçları 17 Nisan günü https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri girilerek sorgulanabilecek.

        • 4

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

          Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

        • 5
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