Türkiye girişim ekosisteminin ilk 6 aylık performansı ortaya çıktı. Startups.Watch tarafından yapılan araştırmaya göre 2019'un Ocak-Haziran döneminde 24 girişime 8 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

2018'in aynı döneminde 37 girişime 32 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı.

2019’in ikinci çeyreğinde ise, yerli girişimler 12 yatırım turunda toplamda 3.4 milyon dolar yatırım aldı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde ise, 16 işlemde 12.4 milyon dolarlık yatırımın gerçekleşmişti.

'SATIN ALMALAR EKOSİSTEM ADINA OLUMLU'

Özellikle yılın ikinci çeyreğinde elde edilen sonuçların, yatırım anlamında son 27 ayın en kötü çeyreği olduğunu kaydeden Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal, "2019 ekme dönemi değil hasat dönemi oldu. Yatırımlarda dibe vurduk ama İyzico, Foriba ve Paraşüt’ün satın alınması tüm ekosistem adına güzel gelişmeler oldu" diye konuştu.

Yatırımların ve işlem adetlerinin bir yıl içinde önemli oranda düşmesinin kuşkusuz birkaç önemli nedeni bulunuyor. Fakat yatırımlardaki düşüşün ana sebebi olarak, yeni fonların henüz kurulamamış olması ve eski fonların da ikinci fonlarını kurma çalışmaları gösteriliyor.

Öte yandan, ekosistemin Ocak-Haziran dönemindeki performansının Türkiye'ye yurtdışı ekosistemleri ile rekabette dezavantaja uğrattığı görülüyor.

2019 Ocak-Haziran döneminde çıkış gerçekleştiren girişimlerin değerleme tutarları dikkat çekti. Iyzico bu alanda 165 milyon dolar ile ipi göğüslerken, onu yaklaşık 75 milyon dolar ile Foriba ve 13 milyon dolar ile Paraşüt takip etti.

KADIN GİRİŞİMCİDE AVRUPA'NIN ÖNÜNDEYİZ

Öyle ki, Türkiye son 3 yıldır ilk defa hem Avrupa’da hem Orta Doğu’da melek ve girişim sermayesi yatırımları anlamında bir alt lige düşmüş durumda.

Bu alanda Avrupa’da 33 ülke arasında 26'ıncı sırada kendine yer bulan Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise 10 ülke arasında 7'inci sırada yer aldı.

Startups.Watch'ın paylaştığı verilerde, Türkiye'nin kadın girişimcilik rakamları da yer alıyor. Buna göre, Türkiye’nin yüzde 14 oranı ile kadın girişimcilikte Avrupa ortalamasının (yüzde 13) üstünde olduğu aktarıldı.