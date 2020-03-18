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Haberlerİş-YaşamEkonomiyi Destek Paketi'nde alınacak 60 önlem

İşte Cumhurbaşkanı ve ekonomi yönetiminden 60 istek

Bugün açıklanacak Ekonomiyi Destek Paketi için işveren kuruluşları, TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD,TESK,TİM ve devlet kurumları Gelir İdaresi Başkanlığı, Eximbank ve Ticaret Bakanlığı alınması acil 60 önlemi belirledi. Vergi indirimleri, kredi taksitlerinin 1 yıl ertelenmesi, tüketici harcamalarını artırmak için mortgage ödemelerinin ertelenmesi, işini kaybedenlerin banka kredi ödemelerinin ertelenmesi, tüketici kredilerine ilişkin ZK tedbirlerinin gevşetilmesi, kredi faizleri düşürülerek tüketimin desteklenmesi, Kredi borcu olan firmaların kredi borçlarının faizsiz olarak 6 ay ötelenmesi, beyanname ve KDV ödeme sürelerinin 3 ay ertelenmesi yer alıyor. Rahim Ak'ın haberi

18.03.2020 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
Recep Tayyip Erdoğan

Bugün açıklanacak Ekonomiyi Destek Paketi için işveren kuruluşları, TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD,TESK,TİM ve devlet kurumları Gelir İdaresi Başkanlığı, Eximbank ve Ticaret Bakanlığı alınması acil 60 önlemi belirledi. Vergi indirimleri, kredi taksitlerinin 1 yıl ertelenmesi, tüketici harcamalarını artırmak için mortgage ödemelerinin ertelenmesi, işini kaybedenlerin banka kredi ödemelerinin ertelenmesi, tüketici kredilerine ilişkin ZK tedbirlerinin gevşetilmesi, kredi faizleri düşürülerek tüketimin desteklenmesi, Kredi borcu olan firmaların kredi borçlarının faizsiz olarak 6 ay ötelenmesi, beyanname ve KDV ödeme sürelerinin 3 ay ertelenmesi yer alıyor. 

İŞTE EKONOMİ YÖNETİMİNDEN İSTENEN VE OLMASI MUHTEMEL 60 İSTEK:

 

1

Finansman desteği

GİB

Turizm ile ilgili sektörlere bankalardan ve finans kuruluşlarından finansman sağlanmasına yönelik düzenlemeler (yeni finansman veya taksit öteleme gibi) yapılması

2

Finansman desteği

TESK,
Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri ve Halkbank aracılığıyla kullandırılan Hazine destekli kredilerin faizlerinin düşürülmesi, taksitlerinin 1 yıl süre ile ertelenmesi

3

Finansman desteği

TİM

Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe iştigal eden firmalara en az 3 ay süresince vergi, sosyal güvenlik primleri, kredilerin ödenmesi hususunda kendilerine erteleme imkanı verilmesi  ve ilave finansman imkanları sağlanması

4

Finansman desteği

TİM

Kredi imkânları artırılması, vadelerinin ve geri ödeme sürelerinin uzatılması ve faizlerin aşağı çekilmesi (KGF kapsamında faizsiz kredi sağlanması, TL bazında uzun vadeli işletme ve yatırım kredileri kullandırılması, T. Eximbank)

5

Finansman desteği

Ticaret Bakanlığı

Ticari bankalara tanınan reeskont kredi limitlerinin artırılması

6

Finansman desteği

Eximbank

-  Reeskont kredilerinin vadesinin 3 yıla çıkarılması
-  Mevcut durumda reeskont kredisi kullanan firmaların kredi vadelerinin uzatılması
- Reeskont kredisi kullanan firmaların ihracat taahhüt kapatma  süresinin iki yıldan üç yıla çıkarılması ve taahhüt kapatamama ceza faizinin indirilmesi
- TL cinsi Reeskont kredi imkânının sağlanması
-  Türk Eximbank’ın kendi kaynağından kullandırılan kredilerin vadesinin ilave ihracat taahhüt oluşturmadan bir yıl uzatılması
-  İhracat taahhüt kapatmama cezalarında indirime gidilmesi

7

Finansman desteği

Eximbank
MÜSİAD

Kredilerini vadelerinde ödeyemeyen firmalarımızın kısa süreli vade uzatımı veya orta uzun vadeli yapılandırma talepleri gerektiği şekilde karşılanmaya devam edilmesi. Talep edilmesi durumunda ödemesiz dönem verilerek kredilerin nihai vadesi uzatılabilmesi

Finansman desteği

Eximbank

Orta ve uzun vadeli kredilerde taahhüt kapatma yükümlülükleri vadeye göre artırıldığından, ihracatı yetersiz olan firmalarda taahhüt kapatma konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle taahhüt kapatma yükümlülüklerinin tekrar değerlendirilerek düşürülmesi

Finansman desteği

Eximbank

Eximbank tarafından uygulanan ihracat taahhüt cezası oranlarında indirime gidilmesi uygun olacaktır. İhracat taahhüt cezası oranlarının yüksek oluşu en fazla ilave teminat temini konusunda müşteriler için sorun oluşturmaktadır.

Finansman desteği

Eximbank

İstisnalardan yararlandırılarak kullandırılan kısa vadeli kredilerde ihracat taahhüt süresi teşvik mevzuatı ile 2 yıl olarak belirlenmiş olup 2 yıllık süre içinde ihracat taahhüdünün % 50 oranında kapatılması durumunda 6 ay ek süre verilmektedir. Ayrıca, kısa vadeli kredilerde mücbir sebep sayılan hallerde ek süreler verilebilmektedir.
İhracat taahhüt sürelerinin düzenlemesi ve mücbir sebep koşullarının belirlenerek uygulamaya alınmasının sağlanması Ticaret Bakanlığımızın görev/yetki alanındadır. Taahhüt kapatma sürelerinin uzatılması (mevcut durumun mücbir sebep sayılması) konusunda sektör kuruluşları görüşülerek değerlendirme yapıldıktan sonra Bakanlık nezdinde girişimde bulunularak taahhüt kapatma süreleri için ilave süre uzatımı talep edilebilir.

Finansman desteği

Eximbank

TCMB tarafından uygulanan ihracat taahhüt kapatmama cezalarında oran (LİBOR/EURİBOR+3) yüksek olup söz konusu ceza oranının indirilmesi gerekmektedir. 

Finansman desteği

TİM

Bankacılık sistemi bulunmayan/gelişmemiş ülkelere yapılan ihracat bedellerinin yurt içine getirilmesi için yapılan düzenlemenin kapsamının, ülkemizin geleneksel ticari partnerleri (Rusya, Azerbaycan, BDT Coğrafyası, Kuzey Afrika vb.) dikkate alınarak genişletilmesi

Finansman desteği

TİM

Yurtdışındaki alıcıların Türk ürünlerini tercih etmesi için ilave kredi imkânları sağlanması (Türk EXIMBANK Alıcı Kredisi vb.)

Finansman desteği

TİM, TOBB

Döviz cinsi borçlar için kurların sabitlenmesi, vade uzatımı ya da faiz indirimi gibi önlemler alınması

Finansman desteği

Ticaret Bakanlığı

Esnaf ve sanatkârımıza kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden sıfır faizli kredi kullandırılabilmesi, temerrüde düşen borçlar için sürenin 60 aya çıkarılması

Finansman desteği

Ticaret Bakanlığı

Kullandığı kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlarının, borçların ödenmesi kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, Kredi Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlarının silinmesi

Finansman desteği

TÜSİAD

Şirketlerin sürdürülebilirliliğini sağlamak için şirketlerin özkaynaklarının kuvvetlendirilmesine ilişkin tedbirlerin alınması

Finansman desteği

TÜSİAD

-Sorun yaşayan ihracatçılar için Eximbank kredi desteğinin ve sigorta limitlerinin artırılması
- Kredi Garanti Fonu’nun devreye sokulması yoluyla nakit akışında sıkıntı yaşayan firmalara destek verilmesi.
- Likidite kaynaklarına erişim ihtiyacının artması durumunda yurtdışı kredilerde kkdf teşviği
- Piyasada likidite endişesine karşı TCMB ve ilgili kurumların TL için devrede olması

Finansman desteği

TÜSİAD

Özellikle ilk etkilenecek sektörlerden Turizm ve gıda hariç perakende, AVM’ler gibi (gıda perakendeciliğinde büyük bir sorun beklenmemektedir) özellikli sektörlere özel teşvikler getirilmesi

Finansman desteği

TOBB

- Tüketici harcamalarını artırmak için mortgage ödemelerinin ertelenmesi
- İşini kaybedenlerin banka kredi ödemelerinin ertelenmesi
- Tüketici kredilerine ilişkin ZK tedbirlerinin gevşetilmesi
- Kredi faizleri düşürülerek tüketimin desteklenmesi

Finansman desteği

MÜSİAD

İş dünyasının yaşayacağı muhtemel nakit krizinin önlenmesi için, piyasanın nakit döngüsüne etki edecek kamu borçlarının ve özellikle emek yoğun işlerin hak ediş bedellerinin zamanında ödenmesinin sağlanması

Finansman desteği

MÜSİAD

Önümüzdeki 6 ay içinde yaşanması muhtemel ara mamul ve ikame ürünü krizini hafifletecek potansiyele sahip Kobileri rahatlatmaya yönelik olarak KOSGEB destekleri artırılmalı ve bu kredilere erişim kolaylaştırılması

Finansman desteği

MÜSİAD

Kredi borcu olan firmaların kredi borçlarının faizsiz olarak 6 ay ötelenmesi

Finansman desteği

MÜSİAD

Üretimde istihdamın %73’ünü sağlayan KOBİ’lere yönelik, depreme dayanıklı Orta ölçekli sanayi bölgeleri yapılmasına, kamu ve katılım bankaları tarafından 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli düşük maliyetli destek sağlanmalı

25

Vergi

GİB

Gelir İdaresi mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini (elektronik uygulamalar) uzaktan erişim yoluyla yerine getirmelerini teşvik edebilir. Vatandaşlarımız ve mükelleflerimiz beyan, bildirim ve ödeme gibi vergisel işlemlerini vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmaksızın internetin olduğu her yerden İnteraktif Vergi Dairesi ile İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilirler. Bu konu kamu spotlarıyla duyurulabilir.

26

Vergi

GİB

Konaklama vergisi 2021 yılına ertelenmesi (yaklaşık maliyeti 400-500 milyon)

27

Vergi

GİB

Salgından en çok etkilenen sektörler olan turizm ve lojistik sektörlerinin vb.
- Beyanname süreleri 3 ay ertelenmesi veya
- Beyannameler zamanında alınıp ödeme süreleri 3 ay ertelenmesi

28

Vergi

TESK

Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi

29

Vergi

TESK

2020 Mayıs ayında verilmesi gereken geçici vergi beyannamesinin ertelenmesi

30

Vergi

TESK

Her ay verilmesi gereken aylık prim ve muhtasar beyannamelerinin 3 ay süre ile ertelenmesi

31

Vergi

TESK

Katma değer vergisi beyannamesi ile BA-BS formlarının verilme süresinin 3 ay süre ile ertelenmesi

32

Vergi

TESK

Geri kazanım katılım payı beyannamesi verilme süresinin 3 ay süre ile uzatılması

33

Vergi

TESK

Turizm payı beyannamesi verilme süresinin 3 ay uzatılması

34

Vergi

TESK

Söz konusu beyannameler neticesinde ortaya çıkan vergiler ile Emlak Vergisi 1. Taksitinin 3 ay süre ile ertelenmesi

 

35

Vergi

TİM, TOBB, UND

Akaryakıt ve enerji girdilerindeki vergi yükünün azaltılması

36

Vergi

TOBB

Vergilerin cezasız ve faizsiz ödeme sürelerinin uzatılması

37

Vergi

TİM, TOBB,
MÜSİAD

Bekleyen KDV iadelerinin ödemelerinin daha fazla geciktirilmeksizin yapılması

38

Vergi

TÜSİAD

- Başta yürütülmekte olan geniş kapsamlı vergi denetimleri olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları tarafından süreli olarak yürütülen, fiziki ortamda çalışma ve toplantı gerektiren aciliyeti bulunmayan denetimlerin gündemden çıkarılması önerilmektedir.
- Vergi incelemelerinin kaldırılması ve/veya ertelenmesi, incelemeler devam edecek ise inceleme süreçlerinin resmi dairelerde (şirketlere gelmeden uzaktan) sürdürülmesi, incelemelerin mevcut bilgi ve belge ile yönetilmesi

39

Vergi

TOBB

- Etkilenen sektörlerde (turizm, lokanta vb.) geçici KDV indirimleri yapılması
- Finansal olmayan şirketlerde geçici vergide 2. ve 3. dönemlerin 2020’de kaldırılması
- Turizmde tanıtım fonu kesintisinin 1 yıl ertelenmesi
- Lojistik sektörü için en temel iktisadi kıymet olan çekici ve treyler alımlarında vergi yükünün kaldırılması

40

Vergi

TOBB

- Dijital Hizmet Vergisi’nin yüzde 1’e çekilmesi
- Dijital reklam stopajının dijital reklam sağlayıcılarından alınması

41

Vergi

MÜSİAD

Lojistik sektöründe köprü ve otoyol kaçak/ihlalli geçişlerde; 4 kat ceza ve geç ödeme faizlerinin silinmesi ve sadece anapara ödemesinin yapılması talep edilmektedir. Ayrıca ticari araç yatırımı yapan firmalara teşvik sağlanmalı; TIR, Çekici/Römorklarda ÖTV kaldırılmalı, KDV %1 üzerinden alınması.

42

Vergi

MÜSİAD

Salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar hammadde ve ara mamul gümrük vergilerinde indirim sağlanması

 

43

SGK - Vergi

GİB

Turizm sektöründe Nisan, Mayıs aylarında SGK bildirimi ve muhtasar beyanname alınmaması veya ödemeler 2021 yılına ertelenmesi ( Ötelenmesi muhtemel SGK primi aylık yaklaşık 350 milyon TL, vergi tutarı ise yaklaşık 130 milyon TL) (İstihdamın sürekliliği bakımından önemlidir)

44

SGK - Bütçe

GİB

Gelişmelere bağlı olarak işten çıkarmaları azaltmak amacıyla belirli bir süre SGK primleri Hazine’den karşılanması

45

SGK

TİM, TOBB

Sigorta prim desteklerinin sağlanması (indirim),ödemelerde kolaylık sağlanması (Ödeme süresinin uzatılması, Emek yoğun sektörler, İstihdamı devamın devamı için önemli)

46

SGK

TÜSİAD

-Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasının Başvuru Koşullarının Esnetilmesi Ve Başvuru Onay Sürecinin Kısaltılması
-Sosyal Güvenlik Primleri’nin Ertelenmesi
-İstihdam Teşvikleri
-Uzaktan çalışma ile ilgili ikincil mevzuatın ivedilikle yayınlanması ya da salgın dönemi için uzaktan çalışma modelinde işverenlerin üzerindeki yasal riskleri (İSG, vb.) azaltacak geçici düzenlemelerin yapılması.
-Hızlı aksiyon alınarak salgının yayılmasının önüne etkin bir şekilde geçilebilmesi için ateş ölçümü, öksürük ve solunum zorluğu ile ilgili verilerin hassas nitelikli kişisel veri kapsamından geçici olarak çıkarılması.

47

SGK

MÜSİAD

- Korona virüsünden etkilenen ve istihdam fazlalığı oluşan işletmelere SGK prim teşviki verilmelidir.
- Başta turizm ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren ve virüs salgınından olumsuz etkilenen firmaların vergi ve SGK ödemelerinde, faiz ya da ceza uygulanmaksızın en az 3 aylık erteleme ve sonrasında faizsiz olarak eşit taksitler halinde bir yıla bölünerek ödemelerin yapılması

48

Devlet destekleri

TİM, TOBB, UND

Devlet destekleri (İhracat Destekleri) ödeme sürelerinin kısaltılması

49

Devlet destekleri

TİM, TOBB, UND

Yeni destekler/teşvikler sağlanması (örneğin navlun desteği, hurda teşviği – Otomotiv sektörü)

50

Devlet destekleri

TİM, TOBB

Asgari ücret teşvikinin artırılması

51

Devlet destekleri

Ticaret Bakanlığı

Kadın emeğini değerlendiren ve ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflere Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 2020 yılı içerisinde kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerini desteklemek için halihazırda faal olan her bir kooperatife ortalama 50.000 TL hibe verileceği düşünülerek toplam 15.000.000 TL bütçe ayrılması

52

Devlet destekleri

TOBB

-  Lojistik sektörü için trafik cezaları, köprü ve otoyol geçiş cezaları ödemelerinin faizsiz taksitlendirme yapılması
- Havayolu şirketlerinde çalışan uçuş personelinin gelirlerinin %95’inin vergiden muaf yapılması (halihazırda oran %70)
- Havayolu şirketlerinin teşvikli yatırımlarındaki kamu katkısının gelir vergisi stopajından mahsup edilmesi
- Otomotiv sektörü için yıl sonunda biten hurda teşviğinindevam ettirilmesi
- Dünya uygulamalarına paralele olarak kamu alacaklarının ertelenmesi ve likidite sağlayacak diğer desteklerin artırılması
- En çok hasar alması beklenen sektörlerin veya %15’in üzerinde ciro/sipariş kaybı yaşayan şirketlerin SGK, prim ve kredi ödemelerinin belirli bir süre ertelenmesi

53

Devlet destekleri

TOBB

- %15’in üzerinde ciro/sipariş kaybı yaşayan şirketlerin kredi yapılandırmalarının makul faiz oranlarıyla ve ücretlerle yapılması
- Çalışanlarının %15’i işe gelemeyen firmalara hibe/kredi desteği sağlanması
- Cirosu %15’in üzerinde düşen şirketlere hibe/kredi desteği sağlanması

 

54

Bütçe

GİB

Sağlık hizmetlerine bütçeden ilave aktarımlar yapılması

55

Kredi Garanti Fonu

GİB

KOBİ’lerin talep azalması nedeniyle likidite ihtiyaçlarının karşılanması için kredi garanti fonunda artış sağlanabilir.

56

Kredi Garanti Fonu

TOBB

- TBMM’de görüşülmekte olan torba yasa kapsamında 25 Milyar TL’lik desteğin 35 Milyar TL’ye çıkarılması önerisinin 50 Milyar TL olarak revize edilmesi
- %15’in üzerinde ciro/sipariş kaybı yaşayan şirketlerin öncelikli kullanacağı 100 milyar TL üzerinde yeni KGF kefalet limiti tahsis edilmesi
- Kredi yapılandırmalarında alınan %1 yapılandırma komisyonun alınmaması
- Yeni kefalet kullandırımlarındabir defaya mahsus alınan %1,5 oranındaki komisyonun %0,5’e düşürülmesi
- İşletme ve yatırım kredilerinde yapılandırma durumunda sağlanan ilave 1 yıl ödemesiz dönem süresinin 3 yıla çıkarılması
- KOBİ üst limitinin 25 Milyon TL’den 40 Milyon TL’ye, KOBİ dışı işletmeler için belirlenen 200 Milyon TL limitin 300 Milyon TL’ye çıkarılması
- Hazine garantisi olmayan kredilerin (turizm sektörü gibi dönemsel etkilerin yoğun olduğu sektörler) Hazine garantisi altına alınması

57

Çalışma hayatı

TÜSİAD

-Halka açık şirketler için 2019/1. Çeyrek finansal raporlama takviminin en az 15 gün ötelenmesi
Gerekli ön çalışmaların yürütülemeyeceği dikkate alınarak, halka açık şirketlerin mevcutta nisan sonuna denk gelen 2019 1. Çeyrek finansal raporlama takviminin en az 15 gün ötelenmesi.
- Yakın zamanlı diğer raporlama / bildirim yükümlülüklerinin ötelenmesi TCMB bildirimleri ve türev ürünlerle ilgili MKK’nin E-vedo platform girişleri gibi bildirimlerin, özellikle yeni gelen ve hazırlık gerektiren kısımlarının ötelenmesi Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) İle İlgili beyan sürecinde net olmayan konuların dikkate alınarak beyanname verme süresinin ertelenmesi.
- e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-arşiv, e-smm, e-dekont gibi uygulamaların tek başına yeterli görülmesi, ayrıca ıslak imzalı hallerinin istenmemesi
- Kamu ihaleleri varsa bunların teminat mektubu talepleri dahil ertelenmesi
- İhracat bedellerinin yurt içine getirilmesi ile ilgili sürelerde uzatma yapılması İhraç pazarlarındaki müşterilerin de olumsuz  tkilenmesi nedeni ile ihracat bedellerinin yurt içine getirilmesi ile ilgili sürelerde uzatma yapılması

58

İrtifak hakkı ödemeleri

GİB

Devletten kiralanan otellerin irtifak hakkı ödemelerine kolaylık gösterilmesi

59

Devlet destekleri

TİM

Çin’den ithal edilmek zorunda olan ara malların Türkiye’de üretilmesi için ilave destekler verilmesi

60

Gıda Komitesi

MÜSİAD

Cumhurbaşkanlığına bağlı Gıda Komitesinin temel ürünlerle (un, yağ, şeker, makarna, buğday, bulgur, süt, et, yumurta) ilgili liste hazırlaması ve bunlarla ilgili referans fiyat uygulamasına gitmesi gerekmektedir.

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