18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün açıklanacak Ekonomiyi Destek Paketi için işveren kuruluşları, TÜSİAD, TOBB, MÜSİAD,TESK,TİM ve devlet kurumları Gelir İdaresi Başkanlığı, Eximbank ve Ticaret Bakanlığı alınması acil 60 önlemi belirledi. Vergi indirimleri, kredi taksitlerinin 1 yıl ertelenmesi, tüketici harcamalarını artırmak için mortgage ödemelerinin ertelenmesi, işini kaybedenlerin banka kredi ödemelerinin ertelenmesi, tüketici kredilerine ilişkin ZK tedbirlerinin gevşetilmesi, kredi faizleri düşürülerek tüketimin desteklenmesi, Kredi borcu olan firmaların kredi borçlarının faizsiz olarak 6 ay ötelenmesi, beyanname ve KDV ödeme sürelerinin 3 ay ertelenmesi yer alıyor.
İŞTE EKONOMİ YÖNETİMİNDEN İSTENEN VE OLMASI MUHTEMEL 60 İSTEK:
1
Finansman desteği
GİB
Turizm ile ilgili sektörlere bankalardan ve finans kuruluşlarından finansman sağlanmasına yönelik düzenlemeler (yeni finansman veya taksit öteleme gibi) yapılması
2
Finansman desteği
TESK,
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri ve Halkbank aracılığıyla kullandırılan Hazine destekli kredilerin faizlerinin düşürülmesi, taksitlerinin 1 yıl süre ile ertelenmesi
3
Finansman desteği
TİM
Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe iştigal eden firmalara en az 3 ay süresince vergi, sosyal güvenlik primleri, kredilerin ödenmesi hususunda kendilerine erteleme imkanı verilmesi ve ilave finansman imkanları sağlanması
4
Finansman desteği
TİM
Kredi imkânları artırılması, vadelerinin ve geri ödeme sürelerinin uzatılması ve faizlerin aşağı çekilmesi (KGF kapsamında faizsiz kredi sağlanması, TL bazında uzun vadeli işletme ve yatırım kredileri kullandırılması, T. Eximbank)
5
Finansman desteği
Ticaret Bakanlığı
Ticari bankalara tanınan reeskont kredi limitlerinin artırılması
6
Finansman desteği
Eximbank
- Reeskont kredilerinin vadesinin 3 yıla çıkarılması
7
Finansman desteği
Eximbank
Kredilerini vadelerinde ödeyemeyen firmalarımızın kısa süreli vade uzatımı veya orta uzun vadeli yapılandırma talepleri gerektiği şekilde karşılanmaya devam edilmesi. Talep edilmesi durumunda ödemesiz dönem verilerek kredilerin nihai vadesi uzatılabilmesi
Finansman desteği
Eximbank
Orta ve uzun vadeli kredilerde taahhüt kapatma yükümlülükleri vadeye göre artırıldığından, ihracatı yetersiz olan firmalarda taahhüt kapatma konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle taahhüt kapatma yükümlülüklerinin tekrar değerlendirilerek düşürülmesi
Finansman desteği
Eximbank
Eximbank tarafından uygulanan ihracat taahhüt cezası oranlarında indirime gidilmesi uygun olacaktır. İhracat taahhüt cezası oranlarının yüksek oluşu en fazla ilave teminat temini konusunda müşteriler için sorun oluşturmaktadır.
Finansman desteği
Eximbank
İstisnalardan yararlandırılarak kullandırılan kısa vadeli kredilerde ihracat taahhüt süresi teşvik mevzuatı ile 2 yıl olarak belirlenmiş olup 2 yıllık süre içinde ihracat taahhüdünün % 50 oranında kapatılması durumunda 6 ay ek süre verilmektedir. Ayrıca, kısa vadeli kredilerde mücbir sebep sayılan hallerde ek süreler verilebilmektedir.
Finansman desteği
Eximbank
TCMB tarafından uygulanan ihracat taahhüt kapatmama cezalarında oran (LİBOR/EURİBOR+3) yüksek olup söz konusu ceza oranının indirilmesi gerekmektedir.
Finansman desteği
TİM
Bankacılık sistemi bulunmayan/gelişmemiş ülkelere yapılan ihracat bedellerinin yurt içine getirilmesi için yapılan düzenlemenin kapsamının, ülkemizin geleneksel ticari partnerleri (Rusya, Azerbaycan, BDT Coğrafyası, Kuzey Afrika vb.) dikkate alınarak genişletilmesi
Finansman desteği
TİM
Yurtdışındaki alıcıların Türk ürünlerini tercih etmesi için ilave kredi imkânları sağlanması (Türk EXIMBANK Alıcı Kredisi vb.)
Finansman desteği
TİM, TOBB
Döviz cinsi borçlar için kurların sabitlenmesi, vade uzatımı ya da faiz indirimi gibi önlemler alınması
Finansman desteği
Ticaret Bakanlığı
Esnaf ve sanatkârımıza kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden sıfır faizli kredi kullandırılabilmesi, temerrüde düşen borçlar için sürenin 60 aya çıkarılması
Finansman desteği
Ticaret Bakanlığı
Kullandığı kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtlarının, borçların ödenmesi kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, Kredi Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtlarının silinmesi
Finansman desteği
TÜSİAD
Şirketlerin sürdürülebilirliliğini sağlamak için şirketlerin özkaynaklarının kuvvetlendirilmesine ilişkin tedbirlerin alınması
Finansman desteği
TÜSİAD
-Sorun yaşayan ihracatçılar için Eximbank kredi desteğinin ve sigorta limitlerinin artırılması
Finansman desteği
TÜSİAD
Özellikle ilk etkilenecek sektörlerden Turizm ve gıda hariç perakende, AVM’ler gibi (gıda perakendeciliğinde büyük bir sorun beklenmemektedir) özellikli sektörlere özel teşvikler getirilmesi
Finansman desteği
TOBB
- Tüketici harcamalarını artırmak için mortgage ödemelerinin ertelenmesi
Finansman desteği
MÜSİAD
İş dünyasının yaşayacağı muhtemel nakit krizinin önlenmesi için, piyasanın nakit döngüsüne etki edecek kamu borçlarının ve özellikle emek yoğun işlerin hak ediş bedellerinin zamanında ödenmesinin sağlanması
Finansman desteği
MÜSİAD
Önümüzdeki 6 ay içinde yaşanması muhtemel ara mamul ve ikame ürünü krizini hafifletecek potansiyele sahip Kobileri rahatlatmaya yönelik olarak KOSGEB destekleri artırılmalı ve bu kredilere erişim kolaylaştırılması
Finansman desteği
MÜSİAD
Kredi borcu olan firmaların kredi borçlarının faizsiz olarak 6 ay ötelenmesi
Finansman desteği
MÜSİAD
Üretimde istihdamın %73’ünü sağlayan KOBİ’lere yönelik, depreme dayanıklı Orta ölçekli sanayi bölgeleri yapılmasına, kamu ve katılım bankaları tarafından 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli düşük maliyetli destek sağlanmalı
25
Vergi
GİB
Gelir İdaresi mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini (elektronik uygulamalar) uzaktan erişim yoluyla yerine getirmelerini teşvik edebilir. Vatandaşlarımız ve mükelleflerimiz beyan, bildirim ve ödeme gibi vergisel işlemlerini vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmaksızın internetin olduğu her yerden İnteraktif Vergi Dairesi ile İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik olarak gerçekleştirebilirler. Bu konu kamu spotlarıyla duyurulabilir.
26
Vergi
GİB
Konaklama vergisi 2021 yılına ertelenmesi (yaklaşık maliyeti 400-500 milyon)
27
Vergi
GİB
Salgından en çok etkilenen sektörler olan turizm ve lojistik sektörlerinin vb.
28
Vergi
TESK
Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi
29
Vergi
TESK
2020 Mayıs ayında verilmesi gereken geçici vergi beyannamesinin ertelenmesi
30
Vergi
TESK
Her ay verilmesi gereken aylık prim ve muhtasar beyannamelerinin 3 ay süre ile ertelenmesi
31
Vergi
TESK
Katma değer vergisi beyannamesi ile BA-BS formlarının verilme süresinin 3 ay süre ile ertelenmesi
32
Vergi
TESK
Geri kazanım katılım payı beyannamesi verilme süresinin 3 ay süre ile uzatılması
33
Vergi
TESK
Turizm payı beyannamesi verilme süresinin 3 ay uzatılması
34
Vergi
TESK
Söz konusu beyannameler neticesinde ortaya çıkan vergiler ile Emlak Vergisi 1. Taksitinin 3 ay süre ile ertelenmesi
35
Vergi
TİM, TOBB, UND
Akaryakıt ve enerji girdilerindeki vergi yükünün azaltılması
36
Vergi
TOBB
Vergilerin cezasız ve faizsiz ödeme sürelerinin uzatılması
37
Vergi
TİM, TOBB,
Bekleyen KDV iadelerinin ödemelerinin daha fazla geciktirilmeksizin yapılması
38
Vergi
TÜSİAD
- Başta yürütülmekte olan geniş kapsamlı vergi denetimleri olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları tarafından süreli olarak yürütülen, fiziki ortamda çalışma ve toplantı gerektiren aciliyeti bulunmayan denetimlerin gündemden çıkarılması önerilmektedir.
39
Vergi
TOBB
- Etkilenen sektörlerde (turizm, lokanta vb.) geçici KDV indirimleri yapılması
40
Vergi
TOBB
- Dijital Hizmet Vergisi’nin yüzde 1’e çekilmesi
41
Vergi
MÜSİAD
Lojistik sektöründe köprü ve otoyol kaçak/ihlalli geçişlerde; 4 kat ceza ve geç ödeme faizlerinin silinmesi ve sadece anapara ödemesinin yapılması talep edilmektedir. Ayrıca ticari araç yatırımı yapan firmalara teşvik sağlanmalı; TIR, Çekici/Römorklarda ÖTV kaldırılmalı, KDV %1 üzerinden alınması.
42
Vergi
MÜSİAD
Salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar hammadde ve ara mamul gümrük vergilerinde indirim sağlanması
43
SGK - Vergi
GİB
Turizm sektöründe Nisan, Mayıs aylarında SGK bildirimi ve muhtasar beyanname alınmaması veya ödemeler 2021 yılına ertelenmesi ( Ötelenmesi muhtemel SGK primi aylık yaklaşık 350 milyon TL, vergi tutarı ise yaklaşık 130 milyon TL) (İstihdamın sürekliliği bakımından önemlidir)
44
SGK - Bütçe
GİB
Gelişmelere bağlı olarak işten çıkarmaları azaltmak amacıyla belirli bir süre SGK primleri Hazine’den karşılanması
45
SGK
TİM, TOBB
Sigorta prim desteklerinin sağlanması (indirim),ödemelerde kolaylık sağlanması (Ödeme süresinin uzatılması, Emek yoğun sektörler, İstihdamı devamın devamı için önemli)
46
SGK
TÜSİAD
-Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasının Başvuru Koşullarının Esnetilmesi Ve Başvuru Onay Sürecinin Kısaltılması
47
SGK
MÜSİAD
- Korona virüsünden etkilenen ve istihdam fazlalığı oluşan işletmelere SGK prim teşviki verilmelidir.
48
Devlet destekleri
TİM, TOBB, UND
Devlet destekleri (İhracat Destekleri) ödeme sürelerinin kısaltılması
49
Devlet destekleri
TİM, TOBB, UND
Yeni destekler/teşvikler sağlanması (örneğin navlun desteği, hurda teşviği – Otomotiv sektörü)
50
Devlet destekleri
TİM, TOBB
Asgari ücret teşvikinin artırılması
51
Devlet destekleri
Ticaret Bakanlığı
Kadın emeğini değerlendiren ve ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflere Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 2020 yılı içerisinde kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak projelerini desteklemek için halihazırda faal olan her bir kooperatife ortalama 50.000 TL hibe verileceği düşünülerek toplam 15.000.000 TL bütçe ayrılması
52
Devlet destekleri
TOBB
- Lojistik sektörü için trafik cezaları, köprü ve otoyol geçiş cezaları ödemelerinin faizsiz taksitlendirme yapılması
53
Devlet destekleri
TOBB
- %15’in üzerinde ciro/sipariş kaybı yaşayan şirketlerin kredi yapılandırmalarının makul faiz oranlarıyla ve ücretlerle yapılması
54
Bütçe
GİB
Sağlık hizmetlerine bütçeden ilave aktarımlar yapılması
55
Kredi Garanti Fonu
GİB
KOBİ’lerin talep azalması nedeniyle likidite ihtiyaçlarının karşılanması için kredi garanti fonunda artış sağlanabilir.
56
Kredi Garanti Fonu
TOBB
- TBMM’de görüşülmekte olan torba yasa kapsamında 25 Milyar TL’lik desteğin 35 Milyar TL’ye çıkarılması önerisinin 50 Milyar TL olarak revize edilmesi
57
Çalışma hayatı
TÜSİAD
-Halka açık şirketler için 2019/1. Çeyrek finansal raporlama takviminin en az 15 gün ötelenmesi
58
İrtifak hakkı ödemeleri
GİB
Devletten kiralanan otellerin irtifak hakkı ödemelerine kolaylık gösterilmesi
59
Devlet destekleri
TİM
Çin’den ithal edilmek zorunda olan ara malların Türkiye’de üretilmesi için ilave destekler verilmesi
60
Gıda Komitesi
MÜSİAD
Cumhurbaşkanlığına bağlı Gıda Komitesinin temel ürünlerle (un, yağ, şeker, makarna, buğday, bulgur, süt, et, yumurta) ilgili liste hazırlaması ve bunlarla ilgili referans fiyat uygulamasına gitmesi gerekmektedir.
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