Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.673,08 %1,04
        DOLAR 36,4321 %-0,09
        EURO 38,2728 %0,04
        GRAM ALTIN 3.383,71 %-1,01
        FAİZ 38,03 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 37,29 %-0,03
        BITCOIN 86.805,00 %2,76
        GBP/TRY 46,2266 %-0,05
        EUR/USD 1,0480 %-0,05
        BRENT 73,35 %1,13
        ÇEYREK ALTIN 5.532,36 %-1,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik güven şubatta geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik güven şubatta geriledi

        Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 azalışla 99,2 değerini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekonomik güven şubatta geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, endeks ocakta 99,7 iken şubatta yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu.

        Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 82,1'e ulaştı.

        Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 artarak 102,8'e çıktı.

        Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 1,9 azalarak 114,2 oldu.

        Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 116,3, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 azalarak 89,3 değerini aldı.

        Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

        Aylar/yıllar 2021 2022 2023 2024 2025
        Ocak 96,7 102,3 99,7 99,6 99,7
        Şubat 96,0 99,5 99,3 99,2 99,2
        Mart 99,5 96,5 99,1 100,3
        Nisan 94,2 95,8 102,6 99,2
        Mayıs 93,0 98,0 104,1 98,3
        Haziran 98,7 94,8 101,5 95,8
        Temmuz 101,7 94,3 99,6 94,4
        Ağustos 102,6 94,9 94,4 93,1
        Eylül 104,3 95,0 95,6 95,0
        Ekim 103,3 97,9 96,8 98,1
        Kasım 101,5 97,6 95,4 97,2
        Aralık 99,7 98,4 96,5 98,9
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Habertürk Anasayfa