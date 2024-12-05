Ekol TV'den Devlet Bahçeli’ye ziyaret

Ekol TV yetkilileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru'ya, Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke ve Ekol TV Moderatörü Pınar Işık Ardor eşlik etti.

Ziyarette Ekol TV'nin 7 aylık süreçteki başarısına dikkat çeken Devlet Bahçeli, "Kanalınızı yakından takip ediyorum. Bazı programlarınızı dikkatle ve beğenerek izliyorum. Çok kısa zamanda güzel işlere imza attığınızı görüyorum. Sizler Türk medyasının Ekol'ü oldunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru ise “Ekol TV devlet millet konusunda net taraf. Diğer tüm konularda objektif" ifadelerini kullanarak, Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu. Ziyaret sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ekol TV yetkilileri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.