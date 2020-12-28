Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi nerede?

Fırıncı Nusret Baba, eşi Ayhan Hanım ve birbirinden sevimli kızları ile sıcak bir aile portresi çizen Ekmek Teknesi, orta sınıf kendi halinde bir mahallenin yaşamını, sevinçlerini ve hüzünleri ile hayata tutunma çabalarını anlatıyor.
Heredot Cevdet’i, Nalbur Ruhi’si, Kıl kasabı, Kirlisi ve Cengiz’i ile İstanbul’un en cümbüşlü mahallelerinden biri olan Kuzguncuk'a kendisini mekan edinen dizide, birbirinden naif öyküleri mizah ile harmanlanmıştı.
Dizinin oyuncularından Savaş Dinçel, aramızdan 2007 yılında ayrıldı. Diğer oyuncuların bir kısmı gözlerden uzak bir yaşam sürerken, bazıları da hala günümüzde de sinema ve televizyonlarda karşımıza çıkmakta...
SAVAŞ DİNÇEL (NUSRET BABA)
Türk sineması ve tiyatrosunun usta ismi Savaş Dinçel, Fırıncı Nusret Baba karakteriyle izleyici karşısına çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı. Mahalledekilerin saygı duyduğu ve karakterlerin 'Nusret Baba' diye hitap ettiği Savaş Dinçel, 2007 yılında aramızdan ayrıldı.
Dinçel, 20 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'daki evinde iç kanama geçirdi ve aynı gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Usta oyuncu, 21 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'na toprağa verildi.
SERMİN HÜRMERİÇ (AYHAN HANIM)
73 yaşındaki Sermin Hürmeniç, dizide Nusret Baba'nın eşini ve 5 kız çocuğu annesi Ayhan Hanım'ı canlandırmıştı.
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