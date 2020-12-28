Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi nerede?

Heredot Cevdet’i, Nalbur Ruhi’si, Kıl kasabı, Kirlisi ve Cengiz’i ile İstanbul’un en cümbüşlü mahallelerinden biri olan Kuzguncuk'a kendisini mekan edinen dizide, birbirinden naif öyküleri mizah ile harmanlanmıştı.

Dizinin oyuncularından Savaş Dinçel, aramızdan 2007 yılında ayrıldı. Diğer oyuncuların bir kısmı gözlerden uzak bir yaşam sürerken, bazıları da hala günümüzde de sinema ve televizyonlarda karşımıza çıkmakta...