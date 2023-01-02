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Ekmek almaya gitti, bir daha geri dönmedi!

İstanbul’da sabah ekmek almaya giden 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Selma Köker bir daha geri dönemedi. Yaya yürüyen Köker’e yolda hızla bir araç çarptı. Ağır yaralanan Köker, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köker’e çarpan araç sürücü Onur A., polis tarafından gözaltına alındı

Giriş: 02.01.2023 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da ekmek almaya gitti, bir daha geri dönmedi! -Öne çıkan haberler
Ekmek almaya gitti, bir daha geri dönmedi!
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İstanbul’da meydana gelen ölümlü trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre olay sabah saatlerinde Bahçeşehir’de Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı’nda meydana geldi.

EKMEK ALMAYA ÇIKMIŞTI

Sabah ekmek almak için evden çıkan 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Selma Köker’e karşıdan karşıya geçerken, hızla gelen bir araç çarptı.

Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Köker için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye götürülen 3 çocuk annesi Köker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra polis ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda Köker’e çarpan sürücünün Onur A. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli sürücü Bahçeşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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