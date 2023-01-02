Ekmek almaya gitti, bir daha geri dönmedi!

Sabah ekmek almak için evden çıkan 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Selma Köker’e karşıdan karşıya geçerken, hızla gelen bir araç çarptı.

İstanbul’da meydana gelen ölümlü trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Köker için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye götürülen 3 çocuk annesi Köker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra polis ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda Köker’e çarpan sürücünün Onur A. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli sürücü Bahçeşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.