Ekin Koç'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

* Gözlerim bozuk olduğu için çizdirdim. Sigorta ‘estetik’ dediğine göre, estetik yaptırdım diyebilirim. Benlerimi de aldırdım, çünkü tehlikeli olabiliyormuş. Her yerim yapılı yani!

* Mehmet Ali Erbil’i oynamak isterdim. Zevkle oynardım onu.

* “Asla yapmam” dediğim bir şeydi ama sarhoş olup eski sevgilime mesaj attım.

* “Succession”da oynadım. Bu kadar önemli bir iş olduğunu bilmiyordum. Diziyi izledim, çok sevmedim.