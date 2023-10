İngiliz The Times gazetesi, ekim ayında deniz tatili yapmak için gidilebilecek 10 adresi sıraladı. Muğla'nın Fethiye ilçesi, listede 2. sırada gösterildi. Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Best places for a beach holiday in October' başlığıyla 'Ekim ayında plaj tatili için en iyi yerler' listesini açıklayan The Times gazetesinin Türkiye'den sadece Fethiye'yi seçtiği belirtildi.