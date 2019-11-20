Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE),2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,88 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,32 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,81, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,18 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 9,58 ile tütün ürünleri, yüzde 3,07 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 2,53 ile makine ve ekipmanlar (b.y.s.) sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 0,28, diğer mamul eşyalar yüzde 0,17 ve ana metaller yüzde 0,06 ile bir önceki aya göre endeksin düştüğü alt sektörler oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA EN FAZLA ARTIŞ SERMAYE MALLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ekim ayında en fazla aylık artış %1,83 ile sermaye mallarında gerçekleşti.