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Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracattaki kapasitesini koruduğunu ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bununla da kalmayıp yeni ve tarihi rekorlarla hedefler doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlediklerini söyledi.



Pekcan, başarılı ihracat rakamları yakaladıklarını belirterek, "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayına göre de ihracatımızı 8,3 artırmış olduk. 17 milyar doların üzerinde gerçekleşen bu rakam, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen 17,3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi niteliğini taşıdığını vurgulayan Pekcan, bunun reel sektörün direncini ve gücünü gösterdiğini dile getirdi. Pekcan, "17,3 milyar dolarlık ekim ayı ihracatı aynı zamanda, Türkiye'nin pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacak ve pandemi sonrasında en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağının ayrı bir teyididir." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, 3'üncü çeyrekte, 2'nci çeyreğe göre bir toparlanma süreciyle beraber ihracatta yüzde 34 artış gerçekleştiğine dikkati çekerek, ekim ayında yakalanan bu trendin de ihracat artışının devam edeceğinin bir teyidi anlamında olduğunu bildirdi.

Ekimde ithalatın yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Pekcan, "Bu ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluşmaktadır. Dış ticaret hacmimiz 37 milyar 62 milyon dolara ulaşmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,9 ile 2020'nin en yüksek rakamına ulaşmış bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"10 AYDA ALTIN İHRACATIMIZ YÜZDE 5.1 DÜŞTÜ"

Pekcan, dış ticaret performansına ilişkin daha anlamlı bir değerlendirme sunması açısından, altın hariç verileri de paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Altın, ticareti yapılan bir emtia olduğu kadar, sermaye değeri taşıyan bir tasarruf veya yatırım aracıdır. Biz de altın hariç verileri sizlerle paylaşacağız. Nitekim, en çok altın ticaretinin yapıldığı ülkelerden İngiltere şubattan itibaren dış ticaret verilerini altın hariç paylaşmaktadır. Ekim ithalatına baktığımızda 19,7 milyar dolarlık ithalatın 2 milyar dolarının sadece ekim ayında altın ithalatı olduğunu görüyoruz. Altın hariç ithalatımız 17 milyar 718 milyon dolar oldu. Daha da çarpıcı olarak 2020 yılı genelinde, Türkiye'nin ithalatında artış değil azalış olduğunu görüyoruz. 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5,1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon dolar ile sınırlı kalmıştır. Resmi olarak 10 ay itibarıyla 175,9 milyar dolar ithalat içinde 20,5 milyar dolar altın ithalatı bulunmaktadır."

12 AYLIK DÖNEMDE

İhracat bir önceki döneme göre yüzde 7,18 oranında azalarak 167 milyar 288 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,44 oranında artarak 214 milyar 199 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 1,00 oranında azalarak 381 milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78.1 oldu.

2020 yılı Ekim ayında; en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (7 milyar 958 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (7 milyar 238 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 15 milyon dolar) grupları takip etti.

EN FAZLA İTHALAT HAM MADDE GRUBUNDA YAPILDI

Geçen ay en çok ithalat 13 milyar 731 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 585 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 392 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Ekimde en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 401 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 2 milyar 126 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" ve 2 milyar 112 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” izledi.

EN FAZLA İHRACAT MOTORLU KARA TAŞITLARINDA

2020 yılı Ekim ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 547 milyon dolar),“Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 681 milyon dolar) ve “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” (979 milyon dolar) ihracatı takip etti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 620 milyon dolar),İngiltere (1 milyar 495 milyon dolar) ve Irak (966 milyon dolar) olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Almanya (2 milyar 257 milyon dolar),Çin (1 milyar 919 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 330 milyon dolar) aldı. Ekim ayında ihracatçılar 208 farklı ihracat pazarına ulaştı

Bir önceki aya göre önemli pazarlardan Almanya’ya %6,8, İngiltere’ye %30,9, Irak’a %21, ABD’ye %1,7 İtalya’ya %13,1, Fransa’ya % 6,1, İspanya’ya %5,3, Birleşik Arap Emirlikleri’ne %40 ve Rusya’ya %15,6 oranlarında ihracat artışı kaydedildi

EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARI TOPLAM İHRACATIN %23,5’İNİ OLUŞTURDU

Ekim ayında GTS’ye göre en fazla ihracat yapılan ilk üç olan Almanya, İngiltere ve Irak’a yönelik ihracat toplam aylık ihracatın % 23,5’ini oluştururken, en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke olan Almanya, Çin ve Rusya Federasyonunun aylık ithalattan aldığı pay ise % 27,9 olarak gerçekleşti



2020 yılı Ekim ayında potansiyel pazarlarımızdan Çin’e ihracat geçen yılın aynı ayına göre %21,6 arttı, Rusya’ya ihracat ise %11,5 oranında artış gösterdi

Geçen yılın aynı ayına göre 2020 yılı Ekim ayında görülen Güney Kore’ye %50,8’lik ve İsviçre’ye %95,2’lik ihracat artışları ise dikkat çekti.

Ekim ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 4,1 artışla 7 milyar 226 milyon dolar olurken, söz konusu ülkelere yapılan ihracat toplam ihracatın %41,7’sini oluşturdu

EKİM AYINDA İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISI ARTTI

2020 yılı ilk on ayında en fazla firmanın ihracat gerçekleştirdiği ay Ekim ayı oldu. Ekim ayında ihracat gerçekleştiren firma sayısı 2019 Yılı Ekim ayına göre 2.368 (%5,8 ) firma artarak 43.082’ye ulaştı. 2020 yılı Eylül ayına göre ise ihracat yapan firma sayısı 1.317 (%3,1 ) artış kaydetti



DIŞ TİCARETTE EN ÇOK DENİZ YOLU KULLANILDI



2020 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (10 milyar 302 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (5 milyar 295 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 509 milyon dolar) izledi



İthalatta ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (10 milyar 129 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (4 milyar 408 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (2 milyar 792 milyon dolar) takip etti

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE (ÖTS) GÖRE DIŞ TİCARET



ÖTS'ye göre ise ihracat ekimde yıllık bazda yüzde 5,17 artarak 16 milyar 447 milyon dolara yükselirken, ithalat, yüzde 7,29 artarak 18 milyar 745 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 25,37 artarak 2 milyar 298 milyon dolara çıkarken dış ticaret hacmi de yüzde 6,29 artışla 35 milyar 191 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Gümrük idarelerince ekimde tahsil edilen vergiler 21 milyar 5 milyon lira olarak hesaplandı.

ŞİRKET VERİLERİ



Ekim itibarıyla aktif limited şirket sayısı 900 bin 548, ticari işletme sayısı 684 bin 62, şube sayısı 211 bin 560, anonim şirket sayısı 149 bin 302, kooperatif sayısı 31 bin 658, kolektif şirket sayısı 11 bin 325, komandit şirket sayısı 2 bin 12 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 990 bin 467, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 130 bin 675 olarak kayda geçti.