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Haberler Kültür-Sanat Heykel

Ekber Sürsal'dan 'Kent Katmanları'

Heykeltraş Ekber Sürsal, 'Kent Katmanları' adını verdiği çalışmalarına eklediği 20 çok özel parçadan oluşan sergisi 20 Mayıs’ta Bursa’da Mudanya'da Akeramos Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Giriş: 17.05.2023 - 09:34 | Güncelleme: ABONE OL
Ekber Sürsal'dan 'Kent Katmanları'
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Yarattığı formlarla izleyiciye kendi hikâyeleri için alan açmayı tercih ettiğini söyleyen heykeltraş Ekber Sürsal, 'Kent Katmanları' adını verdiği çalışmalarına birçok yeni eser daha kattı. Sürsal, 2019 yılından bu yana çalıştığı, 20 çok özel parçadan oluşan yapıtlarını Bursa’da sanatseverlerle buluşturacak. Mudanya Akeramos Sanat Merkezi’nde 20 Mayıs’ta kapılarını açacak olan sergi 20 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak.

Ekber Sürsal, 'Kent Katmanları' isimli son dönem çalışmalarında “Her şeyi bir arada tutan şey boşluktur” diyen John Berger’dan ilham aldığını söylüyor. Sürsal, sergideki eserleriyle sanatseverleri gerçekliğin ötesinde bir imgeler diyarına götürmeyi amaçlıyor.

Sanatçının karton çikolata kutuları üzerine girift biçimde istiflediği illüstrasyonların cisimleşerek, heykele dönüştüğü bir yapıt serisi 'Kent Katmanları'. Poliüretan türevi sıra dışı bir malzemeyle eserlerini oluşturan Sürsal’ın bu serisi büyük boyutlarına rağmen, kolayca taşınabilecek kadar hafif. Malzemeyle birlikte, kullanılan cazibeli renklerin yarattığı etki, bütünü oluşturan parçalara tek tek bakıldığında dağılıyor ve sembolik bir kurguyu öne çıkarıyor.

Bir hikâye anlatıcısı olmaktansa, yarattığı formlarla izleyiciye kendi hikâyeleri için alan açmayı tercih ettiğini belirten Ekber Sürsal, Kent Katmanları’nın içine bazen bilerek, bazen de sezgisel olarak yerleştirdiği objelerle, iç içe geçmiş sayısız öykü malzemesini izleyicisine sunuyor...

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