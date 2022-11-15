İlgi zamiri ve iyelik zamiri olarak ikiye ayrılan ek halindeki zamirler sözcüklere ait olma ve sahiplik anlamı katmaktadırlar. Peki, cümle içindeki iyelik zamiri nasıl bulunur? İlgi zamiri eki nedir? İşte, tüm detaylar…
Ek Halindeki Zamirler
Sözcük olarak cümle içinde isimlerin yerini tutabilen zamirler gibi sözcüklere getirilen kimi ekler de isimlerin yerine kullanılabilmektedir. İsmin yerine geçebilen bu eklere “ek halindeki zamirler” diyoruz. Ek halindeki zamirler ikiye ayrılmaktadır.
- İlgi Zamiri
- İyelik Zamiri
İlgi Zamiri
Türkçede isim tamlamalarında, tamlanan kaldırılıp yerine bir ismi karşılayacak şekilde getirilen “-ki” ekine ilgi zamiri adı verilmektedir ve ilgi zamirleri isimlere ait olma anlamı katmaktadır. Bu zamirler cümlede bir ismin birden fazla tekrar etmesini önlemeyi amaçlarlar.
Bu bilgilere göre, ilgi zamiri eki nedir diye sorulduğunda verilmesi gereken cevap –ki eki olacaktır.
Örnek:
- Benim ayakkabım bu sene; kardeşiminki geçen yıl yırtılmıştı. (Kardeşimin ayakkabısı)
- Teyzesininki bu yaz komple boyanacak. (Teyzesinin evi)
İyelik Zamiri
İsimlere eklenerek bahsedilen nesne ya da varlığın, kime ve neye ait olduğunu belirten eklere iyelik zamirleri” adı verilmektedir. Bu zamirler aynı zamanda sahiplik zamirleri olarak da adlandırılırlar. İyelik zamirlerinin eklendiği isimler, isim tamlamalarında tamlanan görevinde kullanılmaktadır.
- tekil şahıs iyelik eki: -m eki (Evim, arabam)
- tekil şahıs iyelik eki: -n eki (evin, araban)
- tekil şahıs iyelik eki: -ı, -i, -u, -ü, -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü (evi, arabası)
- çoğul şahıs iyelik eki: -mız, -miz, -muz, -müz (evimiz, arabamız)
- çoğul şahıs iyelik eki : -nız, -niz, -nuz, -nüz (eviniz, arabanız)
- çoğul şahıs iyelik eki : -ları, leri (evleri arabaları)
Örnek:
- Evim, nezih bir semtte bulunuyor.
- Arabaları biraz eski gibi duruyor.
- Evinizi gerçekten çok beğendim.
- Arabamız biraz daha hızlı gidebilse çok mutlu olacağım.
Not: Üçüncü tekil şahıs iyelik zamiri, ismin belirtme hal eki olan -ı, -i, -u, -ü ile asla karıştırılmamalıdır. İyelik zamirleri isim tamlamalarında tamlanan görevinde olduğundan; -ı, -i, -u, -ü eklerini almış isimlerin öncesine onun zamiri getirilebiliyorsa iyelik zamiri; getirilemiyorsa ismin belirtme hal ekidir.
Örnek:
- Terliği ayağından çıkartıp çöpe attı. (Onun terliği ayağından çıkartıp çöpe attı cümlesi olamayacağından buradaki –i eki belirtme hal ekidir.)
- Terliği baştan sona kadar yırtılmıştı. (Onun terliği baştan sonra yırtılmıştı cümlesi olabileceğinden buradaki –i eki iyelik zamiridir.)
Not: İyelik zamirleri, belgisiz zamirlerin sonuna da getirilebilir.
Örnek:
- Bazısı bu akşam gelmeyecek.
- Çoğumuz dün akşam sinemaya gidemedik.
Ek Halindeki Zamirler ile İlgili Cümleler
Konunun daha iyi anlaşılması için aşağıdaki verdiğimiz örneklere göz gezdirebilirsiniz:
- Benim ayakkabılarım seninkinden biraz daha ucuz (İlgi zamiri)
- Faturaları ödemeye gittiğinde evinkini ödemeyi de unutma. (ilgi zamiri)
- Bahçedekilerin içeri girmesini söyler misin? (ilgi zamiri)
- Bizim salonunki tamamen kırılmış. (ilgi zamiri)
- Arabam sanıldığı kadar yavaş değildir. (iyelik zamiri)
- Halası kendine güzellik salonu açacakmış. (iyelik zamiri)
- Ne zaman gitsek, evi pırıl pırıldır. (iyelik zamiri)
- İşyerimiz hemen şu parkın yanında. (iyelik zamiri)
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