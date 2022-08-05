EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NASIL UYGULANACAK?

Geçen yıl 1500 lira olan ve bu yılın başında 2 bin 500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığı 3 bin liraya yükseltilecekti. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında kabul edilen önerge ile 3 bin 500 liraya çıkartıldı.

Ocak – Haziran döneminde enflasyon yüzde 40 olursa, vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4- 5 oranındaki ek ödeme dahil olmak üzere normal emekli aylıkları önce yüzde 40 oranında artırılacak. Artırımlı tutar 3 bin 500 liranın altında kalırsa, aradaki fark hazine tarafından karşılanacak.

Örneğin, haziran ayında 2 bin 500 lira emekli aylığı almakla birlikte, 2000 sonrası emekli olan SSK’lıların en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 2.041 lira düzeyinde bulunuyor. Bu kişinin aylığı önce yüzde 40 oranında artırılacak. Bu şekilde artırılan aylık 2 bin 857 lira olacağı için 643 lira da hazineden karşılanarak emekli aylığı 3 bin 500 liraya tamamlanacak.