Uzun süredir gündemde olan ek gösterge konusunda bu yıl somut adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek göstergesinin artırılacağını 2018 yılında açıkladı. Ancak, geçen yıla kadar somut adım atılamadı. Ağustos ayındaki kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmelerinde alınan kararın ardından süreç hızlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat’ta yapılan ilk toplantının ardından dün de ikinci toplantı yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs’ta planlanıyor. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin mayıs – haziran ayında TBMM’ye sunulmasını hedeflediklerini belirtti. Uygulamanın ise 2023 yılından itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.

MEMURSEN, teknik düzeyde gerçekleştirilen dünkü toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin bütün kamu görevlilerini kapsamasını ve tazminat yansıtma oranlarına ilişkin adaletsizliğin giderilmesini istedi. MEMURSEN Genel Başkanı Ali Yalçın, genel idari hizmetler, ek göstergesiz memurlar, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfı dahil olmak üzere bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek göstergenin artırılmasını istediklerini söyledi.

En yüksek devlet memuru aylığı üzerinden hesaplanan tazminat yansıtma oranı, ek göstergeye bağlı olarak değişiyor. Tazminat yansıtma oranı artırılanların emekli aylıkları da artacak. Tazminat yansıtma oranında yapılacak olası değişiklik, ek göstergenin yükseltilmesi kadar önem taşıyor.

DENGELER DEĞİŞECEK

Ek gösterge konusu her ne kadar öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi ile gündeme geldi ise de dengeler değişeceği için yapılacak düzenlemeler sadece bu kesimle sınırlı kalmayacak. Bakanlıkların Ankara, İstanbul ve İzmir il müdürleri 3600 ek göstergeye, diğer il müdürleri 3000 ek göstergeye tabi bulunuyor. Öğretmen ve hemşirelerin ek göstergesi 3600’e çıkartıldığında üç büyük kent dışındaki il müdürlerini geçecekleri için tüm il müdürlerinin ek göstergesi de yükseltilecek. Benzer durum polis ve din görevlileri için de söz konusu. Halen birinci sınıf emniyet müdürleri ve il müftüleri 3600, diğer emniyet müdürleri ve il müftü yardımcıları ile ilçe müftüleri ise 3000 ek göstergeye tabi bulunuyor.

Genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarına 3600 ek gösterge uygulanıyor. Uzman tabip ve mühendisler 3600, avukatlar 3000 ek göstergeye tabi. Hiyerarşik yapı gözetilerek aşağıdan yukarıya doğru tüm ek göstergeler gözden geçirilecek.

EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYELERİ ARTACAK

Halen 4 yıllık fakülte mezunu öğretmen ve polisler ile dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye, hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabiler. Otuz yıl hizmeti bulunanlardan ek göstergesi 3000 olanlar şu an 5 bin 592 TL, ek göstergesi 2200 olanlar ise 5 bin 435 TL emekli aylığı alıyorlar. Hepsi 3600 ek göstergeye çıkartıldığında emekli aylıkları 6 bin 826 TL’ye yükselecek.

Otuz yıllık hizmeti bulunanlardan söz konusu meslek mensuplarının emekli ikramiyesi ise halen sırasıyla 202 bin ve 196 bin lira düzeyinde bulunuyor. 3600 ek gösterge bugün yürürlüğe girmiş olsa emekli ikramiyeleri 246 bin liraya çıkacak.

Tazminat yansıtma oranlarının artırılması halinde bu rakamlar daha da artacak.

3600 ek gösterge ile emekli aylığı ve ikramiye ne olacak? (TL) Mevcut emekli aylığı Mevcut ikramiye 3600 sonrası emekli aylığı 3600 sonrası ikramiye Emekli aylığı farkı İkramiye farkı Öğretmen 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499 Polis 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499 Hemşire 5.435 195.936 6.826 246.136 1.391 50.200 İmam - hatip (*) 5.592 201.637 6.826 246.136 1.234 44.499 İmam - hatip (**) 5.435 195.936 6.826 246.136 1.391 50.200 Hesaplamalar 30 yıllık hizmet üzerinden yapılmıştır Emekli aylıklarına yüzde 4 oranında ek ödeme dahildir. (*) 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu (**) Lisans mezunu