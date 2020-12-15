Ehil Tanımı:

Ehil kelimesinin anlamı; yetkili, en yüksek derecede olan yetkin, usta, ustalık derecesi olan, yüksek mertebe, uzmanlık, beceri demektir. Bilgelik ve yücelik olarak da ifade edilir. Ehil olmak, birinin çok çeşitli durumlarda hareket etmesini sağlayan bilgi ve becerilerin yeterliliğini gösterir. Her sorumluluk seviyesinin kendine has gereksinimleri olduğundan, yeterlilik, bir kişinin yaşamının herhangi bir döneminde veya kariyerinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir.

Ehil Nedir TDK:

Herhangi bir işte yetenekli olan, başarılı olarak bir işi yapan erbap, sahip (eser, zevk),karı veya kocadan biri eş, cemaat ve topluluk olarak tanımlanır.

Ehil Kelimesinin Örnek Anlatımı:

Genel olarak, büyüklerimizden de sıklıkla duyduğumuz bir kelime olan ehil, esnaflar arasında da dile getirilen bir sözcüklerdendir. Esnaflar arasında yapılması güç isteyen ve beceri ile çok güzel yapılan işler için kullanılan bir cümle “Sen bu işin ehlisin, bu işi senden daha iyi yapanı veya senin gibi ustalık göstereni hiç görmemiştim.” Şeklinde söylenir ve bu da en bilinen örnektir.

Ehil Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

En iyi uygulama, bir çalışanı daha yüksek bir pozisyona terfi ettirmeden önce ne kadar ehil olduğunu göstermek için yeterince uzun bir pozisyonda tutmaktır.

Eğitimci olabilmek için Ahmet, bir lisans sınavı olarak ve derecesini alarak alanında belirli bir ehil düzeyi göstermek durumunda kaldı.

Yeni mühendis, amirlerini bulundukları yerde işe almaktan çok memnun eden şaşırtıcı bir ehil seviyesi gösterdi.

Bu iş için ehil olan birini yetiştirmek uzun yıllar sürer.

Kendine çok güvenme, karşına senden daha ehil biri çıkarsa onu yenmeye gücün yetmeyebilir.