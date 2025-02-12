GÜNÜN EN İYİ EGZERSİZ ZAMANI NE ZAMAN?

Düzenli egzersiz yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekler. Araştırmalar, istikrarlı bir şekilde egzersiz yapmanın kolesterol, insülin düzeyleri, ruh hali, uyku kalitesi ve kilo kontrolü gibi konularda olumlu etkiler sağladığını göstermektedir. Ancak egzersiz için en uygun zaman dilimi kişisel tercihlere, hedeflere ve yaşam tarzına göre değişebilir.