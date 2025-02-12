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        Haberler Yaşam Egzersizden maksimum verimi almak için dikkat! Hangi saatte spor yapmak en etkili sonucu veriyor?

        Hangi saatte spor yapmak en etkili sonucu veriyor?

        Egzersiz yapmanın en doğru zamanı hangisi? Sabah, öğle veya akşam egzersizleri arasında fark var mı? Bilimsel araştırmaların rehberliğinde, hangi saat diliminde egzersiz yapmanın daha faydalı olduğuna dair tüm detayları derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:30
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        • 1

          Spora başlamadan önce en iyi zamanın ne olduğunu merak ediyor musunuz? Sabahın erken saatleri mi yoksa akşam saatleri mi daha etkili? İşte konuya ilişkin detaylar!

        • 2

          GÜNÜN EN İYİ EGZERSİZ ZAMANI NE ZAMAN?

          Düzenli egzersiz yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekler. Araştırmalar, istikrarlı bir şekilde egzersiz yapmanın kolesterol, insülin düzeyleri, ruh hali, uyku kalitesi ve kilo kontrolü gibi konularda olumlu etkiler sağladığını göstermektedir. Ancak egzersiz için en uygun zaman dilimi kişisel tercihlere, hedeflere ve yaşam tarzına göre değişebilir.

        • 3

          SABAH EGZERSİZLERİNİN FAYDALARI

          Sabah saatlerinde yapılan egzersizler, kalp sağlığını destekleyebilir ve uyku kalitesini iyileştirebilir.

        • 4

          Yapılan bir çalışma, sabah 07.00-09.00 arasında egzersiz yapan kişilerin vücut kitle indeksinin (BMI) daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. İlginç bir şekilde, gün içinde daha erken saatlerde egzersiz yapan bireylerin kilo verme konusunda daha başarılı olduğu da belirlenmiştir.

        • 5

          Ayrıca sabah egzersizleri, tansiyonu düşürmeye de yardımcı olabilir. 07.00'de egzersiz yapan bireylerin tüm gün boyunca ortalama %10 daha düşük tansiyona sahip olduğu görülmüştür.

        • 6

          Uyku kalitesi açısından da sabah saatlerinde egzersiz yapmanın gece daha derin ve dinlendirici bir uykuya katkı sağladığı belirtilmektedir.

        • 7

          SABAH EGZERSİZLERİNİN DEZAVANTAJLARI

          Bununla birlikte sabah saatlerinde egzersiz yapmak bazı kişiler için zor olabilir. Erken kalkmakta güçlük çeken bireyler için bu alışkanlığı kazanmak zaman alabilir.

        • 8

          Ayrıca sabah saatlerinde vücut sıcaklığı daha düşük olduğu için kaslar ve eklemler daha sert olabilir. Bu nedenle, sabah egzersizlerinden önce daha uzun süreli bir ısınma rutini uygulanmalıdır.

        • 9

          ÖĞLE VE İKİNDİ EGZERSİZLERİNİN AVANTAJLARI

          Gün ortası ve ikindi saatlerinde yapılan egzersizler atletik performansı artırabilir. Vücut sıcaklığının en yüksek olduğu saatler 15.00-18.00 arası olarak belirtilmiştir.

        • 10

          Bu saat diliminde yapılan egzersizlerin dayanıklılığı ve gücünü artırdığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bu saatlerde kalp sağlığına da olumlu etkiler yapabileceği belirtilmektedir.

        • 11

          ÖĞLE VE İKİNDİ EGZERSİZLERİNİN DEZAVANTAJLARI

          Ancak bu saatlerde egzersiz yapmak, zamanlama açısından zor olabilir. Yoğun iş programları, öğle arasında egzersiz yapmayı zorlaştırabilir. Ayrıca çoğu insan için bu saatlerde düzenli olarak egzersiz yapmayı sürdürmek daha zor olabilir.

        • 12

          AKŞAM EGZERSİZLERİNİN FAYDALARI

          Akşam saatlerinde yapılan egzersizlerin kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceği belirtilmektedir. Yapılan araştırmalara göre, özellikle obez bireylerde akşam saatlerinde yapılan egzersizlerin erken ölüm riskini %28 oranında azalttığı görülmüştür.

        • 13

          Ayrıca akşam egzersizleri, gün boyunca biriken stresin azalmasına yardımcı olabilir. Birçok kişi için akşam saatlerinde yapılan egzersizler daha uzun uyku süreleri ile ilişkili bulunmuştur.

        • 14

          AKŞAM EGZERSİZLERİNİN DEZAVANTAJLARI

          Ancak bazı kişiler için akşam saatlerinde egzersiz yapmak uykuyu olumsuz etkileyebilir. Yatmadan önce yapılan yoğun egzersizler, bazı bireylerde uykuya dalma süresini uzatabilir.

        • 15

          HANGİ ZAMAN DİLİMİ DAHA ETKİLİ?

          Sonuç olarak, egzersiz yapmanın en iyi zamanı kişisel tercihlere, uyku alışkanlıklarına, enerji seviyesine ve günlük programa bağlı olarak değişebilir. En önemli faktör, düzenli ve sürekli bir egzersiz rutini oluşturmaktır.

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