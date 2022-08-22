Egzama neden olur ve nasıl geçer?

Egzama Neden Olur ve Nasıl Geçer? Egzamaya Ne İyi Gelir?

Egzamalar ciddi cilt sorunlarıdır. O halde egzama neden olur ve nasıl geçer? Bunun yanı sıra egzamaya ne iyi gelir sorularının cevaplarına bir bakalım… Bu yazıyı okuduktan sonra egzamayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İşte bütün detaylar..

Egzama Nedir?

Şimdi sizlere egzama nedir tanımlamasını yapalım. Egzama deriyi kurutan, kaşıntıya ve kabarcığa da sebep olan bir deri hastalığıdır. Bu hastalık değişik çeşitlerde ortaya çıkabilir ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Buna ek olarak egzamalar dermatoloji bölümünde en çok başvurulan rahatsızlıktır. Egzamalar zamanında tedavi edilmezse ilerleyebilir ve enfeksiyona yol açabilir.

Egzama Neden Olur?

Peki egzama neden olur ve nasıl geçer? Egzama sebepleri işte aşağıda sıraladığımız gibidir:

Tozlu ortamlar

Mesleklere özgü kimyasallar

Aşırı stres

Nem oranının düşük olması

Alerjik kökenli

İşte bu gibi sebepler egzamaya sebep olur. En yaygın sebepleri ise aşırı strestir. Bazen çok fazla stres yaptığımızda vücudumuz buna tepki olarak egzama oluşturur. Bunun yanı sıra egzamanın bazı çeşitleri vardır:

Atopik egzamalar… Genetik sebeplerden ya da çevresel faktörlerden kaynaklı oluşur. Daha çok bebeklik ve çocukluk döneminde oluşmaya başlar ve ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar.

Genetik sebeplerden ya da çevresel faktörlerden kaynaklı oluşur. Daha çok bebeklik ve çocukluk döneminde oluşmaya başlar ve ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Bebek egzaması… Bu egzamalar bebeklerde oluşur ve yaş ilerledikçe hafifler. Tekrarlayıcı özelliktedir fakat ortadan kalkma durumu da vardır.

Bu egzamalar bebeklerde oluşur ve yaş ilerledikçe hafifler. Tekrarlayıcı özelliktedir fakat ortadan kalkma durumu da vardır. Kulak egzaması… Kulak egzamaları kızarıklık, pullanma ya da kabuklanmayla kendini gösterir. Görüldüğü zaman tedavi edilmesi gerekir.

Bu gibi egzamaların çözümlerine de bir sonraki başlıkta değineceğiz. Okumaya devam edin.

Egzama Nasıl Geçer? Egzamaya Ne İyi Gelir?

Egzamaları geçirmenin kolay birkaç yöntemi vardır. Sizlerle bu önemli çözümleri paylaştıktan sonra rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Detaylara geçmeden önce egzama geçer mi diye endişe ediyorsanız hiç merak etmeyin.. Egzama tedavisi sayesinde bu durumdan kurtulabilirsiniz.

Egzamalı bölgeyi kaşımayın.

Evinizi sık sık havalandırın

Banyo sonrası bütün vücudunuza nemlendirici kullanın.

Ellerinizi sık sık nemlendirin

Ortamınız yeterli neme ve ısıya sahip olmalı.

Temizlik yapıyorsanız eldiven kullanın

Gün içerisinde yeterli miktarda su için

Sağlıklı beslenin

Stresten uzak durun

Bunlara dikkat ederseniz egzamaya yakalanma ihtimaliniz çok düşüktür. Diğer önemli önemler ise;

Doktora başvurmanız gerekir. Onların size verdiği kremleri ve ilaçları kullanmanız gerekiyor. Nötral sabunlar kullanın. Egzama şampuanları Egzama eldivenleri Aloe vera: Bu bitkiyi egzamalı bölgeye sürün. Düzenli olarak kullandığınız zaman faydasını göreceksiniz. Yulaf tozu: Evet yulaf tozu da egzamalara iyi geliyor. Papatya: Papatyalar bölgedeki kızarıklığı ve kabarıklığı alırlar. Bu sebeple de çok fazla kullanılırlar. Papatyayı, bir bardak suyun içinde kaynatın. Daha sonra 15 dakika kadar demleyin. Suyunu süzün ve temiz bir bezle egzamalı bölgeye sürün. Zerdeçal: İltihap gidermeye de yardımcı olan zerdeçalı kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı zerdeçala süt ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı da kaşıntılı egzamalı bölgeye sürün.

Sizlere önerdiğimiz egzama tedavisi düzenli olarak yapıldığı zaman mutlaka sonuç verecektir. Eğer bunlara rağmen geçmiyorsa mutlaka bir cildiyeye gitmeniz ve egzamalarınızı göstermeniz gerekir. Böylece onların verdiği ilaçları ve kremleri kullanarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.