EGT nedir? Emeklilikte güne takılanlar son durum nedir? Soruları milyonlarca emekliliğini bekleyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlara bir de Emeklilikte Güne Takılanların ekleneceği yorumları yapılıyor. Peki, emeklilikte güne takılmak ne demek? İşte detaylar....

EGT NEDİR? EMEKLİLİKTE GÜNE TAKILANLAR NE DEMEK?

Türkiye 1999 yılından sonra emeklilikte yaşa takılanları (EYT) konuşmaya başladı. EYT’liler, kadınsa 20, erkekse 25 yıllık sigortalılık süresi ile 5975 güne kadar olan prim gününü doldurmuş ancak kademeli olarak artırılmış olan yaşı bekledikleri için emekli olamayan kişilerden oluşuyor.

Yasa teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında milletvekilleri ve işçi sendikalarının temsilcileri, esnek çalışanların prim gününü tamamlamakta zorlanacağı endişesini dile getirdiler.

EYT’lilerin tersine, esnek çalışan işçiler yaşı doldurdukları halde prim günlerini dolduramama sorunuyla karşı karşıya kalacaklar. Üstelik emeklilik için prim gün şartı giderek artıyor. 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayan 4/a’lı çalışanlar için 5975 gün olan azami prim günü koşulu, 8 Eylül 1999 – 30 Eylül 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlarda 7000, 1 Ekim 2008’den itibaren çalışmaya başlayanlarda 7200 gün olacak. Emeklilikte güne takılanlar (EGT),gelecekte çalışma yaşamının önemli sorunu haline gelecek.

EMEKLİLİK İÇİN PRİM GÜNÜNÜ DOLDURMAK ZORLAŞACAK

Mevzuata göre çalışma süresi haftalık 45, aylık 180 saattir. Saat usulü çalışılan işlerde her 7.5 saat bir gün olarak hesaplanıyor.

Bir iş yerinde ayda 10 günden az çalışan gençler için emekliliğe esas sigorta primi yatırılmayacak. Birden fazla işverene bağlı olarak ayda 10 günden az çalışmaları durumunda hiçbir işveren emeklilik için prim yatırmayacak. Dolayısıyla o günler emekliliklerine sayılmayacak. Bu şekilde çalıştıkları günlerin emekliliklerine sayılabilmesi için, ertesi ay ücretlerinin yüzde 20’si oranında prim ödemeleri gerekecek. Daha sonra ellerine para geçince toptan ödeme hakları olmayacak.

Mevzuata göre, kısmi süreli çalışma, haftada 30 saatten az süreyle çalışma anlamına geliyor. Part time çalışanların sosyal güvenlik primi sadece çalıştıkları saatler için yatırılacak.

Belirli süreli sözleşmeyle çalışanlar da sözleşme bitimlerinde yeni işe girinceye kadar sigorta priminden yoksun kalacaklar.

25 yaşını dolduruncaya kadar birden fazla işverenden sadece 10 günden az süreli işlerde çalışmak zorunda kalan bir genç, emeklilik için ancak 25 yaşından sonra prim gününü biriktirmeye başlayabilecek.