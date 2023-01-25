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EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Sedat Peker suç örgütüne ilişkin sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığını bildirdi

Giriş: 25.01.2023 - 01:14 | Güncelleme: ABONE OL
EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama
EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama
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AA

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinde yapılan yayınlarda Sedat Peker suç örgütünün gizli tanığı olduğu beyan edilen bir şahsın bilgileri ve görüntülerinin yer aldığı ve bu şahıs üzerinden bazı iddiaların dile getirildiği hatırlatıldı.

AA'nın haberine göre; söz konusu şahıs hakkında İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunca verilen herhangi bir koruma kararı olmadığı ve adli yönden verilen kararların bağımsız yargı organlarının yetkisinde olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu yayında geçen iddialarla ilgili olarak da gerekli yasal sürecin başlatıldığı bilgisi verildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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