Egeyapı Avrupa GYO halka arz sonuçları açıklandı! Kişi başına kaç lot düştü?
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı. 300 binden fazla yatırımcının katıldığı halka arzda 61 milyon 200 bin lot dağıtıldı. Firma borsaya açılmasıyla elde edeceği fonun yüzde 45'lik kısmını Modernyaka projesinin finansmanı için kullanacak. Peki, Egeyapı Avrupa GYO halka arz sonuçları ne oldu, kişi başı kaç lot düştü? İşte, Egeyapı Avrupa GYO halka arz detayları...
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Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 8 Ocak itibarıyla talep toplama sürecini bitirdi ve halka arz sonuçları açıklandı. Toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıtan firmanın halka arzına 300 binden fazla yatırımcı katıldı. Şimdi ise BIST kodu 'EGEGY' olan firmanın borsada ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. İşte, detaylar ve Egeyapı Avrupa GYO halka arz sonuçları...
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EGEYAPI AVRUPA GYO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma toplamda 61 milyon 200 bin lot dağıttı. Kişi başına 1590 TL değerinde 106 lot düştü. Halka arza toplamda 348 bin 119 kişi katıldı.
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EGEYAPI AVRUPA GYO HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 15 TL olarak belirlendi.
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EGEYAPI AVRUPA GYO NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın borsada ne zaman işlem göreceği henüz açıklanmadı.
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EGEYAPI AVRUPA GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma, 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
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EGEYAPI AVRUPA GYO FON KULLANIMI
Yüzde 45 Modernyaka projesinin finansmanı.
Yüzde 40 Kekliktepe projesinin finansmanı.
Yüzde 10 Diğer projelerin finansmanı.
Yüzde 5 Pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanı.
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