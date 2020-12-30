Egeli ihracatçılardan STA açıklaması

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Birleşik Krallık’ın Almanya’dan sonra Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ikinci, Ege Bölgesi’nin en çok ihracat yaptığı üçüncü pazar olduğunu söyledi.
“2019’da Türkiye geneli ikili ticaret hacmimiz 17 milyar dolara ulaştı. Birleşik Krallık, gelişmiş ülkeler arasında ticaret fazlası verdiğimiz ülkelerden biri. En fazla tekstil, hazır giyim, elektrik-elektronik, motorlu araçlar ve parçaları, elektrikli ve elektriksiz makinalar ve demir-çelik ürünleri ihraç ediyoruz. Ege’den en fazla ihracat yaptığımız sektörler ise kuru meyve, konfeksiyon, yaş meyve sebze mamuller, su ürünleri. Son 10 senede ticaretimizde yüzde 70’lik artış yaşandı. Birleşik Krallık ciddi bir gıda ithalatçısı. Yılda 14,4 milyar dolar tarımsal ürün ithal ediyor. Ve tükettiği gıdanın dörtte biri AB ülkelerinden.”
Eskinazi, “Gümrük Birliği’nin devamını sağlayacak STA, 2023'e kadar hedeflenen 20 milyar dolar ticaret hacmi hedefimiz için kritik önemde. Müzakereleri en başından beri yakından takip ediyoruz. Ancak Birleşik Krallık tarafı gümrük mevzuatına henüz hazır değil. Ayın 10’una doğru netleşecek. Türkiye geneli Kasım ayı ihracatımız yüzde 18 artışla 1 milyar dolara ulaştı. Ocak-Kasım ihracatımız ise 9 milyar dolar tutarında. Ege Bölgesi ihracatımız Kasım’da yüzde 23 artarak 86 milyon dolar civarında gerçekleşti. Ocak-Kasım ihracatımız ise 742 milyon dolar. STA ticaretimizin devamlılığına fayda sağlayacağı gibi Birleşik Krallık ile yeni anlaşmaların yapılmasına da zemin hazırlayacak.” dedi.
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