Ege Üniversitesi Covid-19 salgınını koyun ve keçiler üzerinde inceleyecek

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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Ün'ün yürütücülüğünde "Türkiye'de Yetiştiriciliği Yapılan Koyun ve Keçi Irklarında ACE2 Reseptör Varyasyonlarının Araştırılması ve Covid-19'u Bulaştırıcılıkları Açısından SARS-CoV-2 ile Etkileşiminin İncelenmesi" başlıklı proje hayata geçirildi.

"TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye uygun bulunan çalışmayla, Covid-19 ile mücadele için bir koyun, keçi üretim modeli geliştirerek belirli ırkların salgın döneminde izole edilmesi veya üretiminin kısıtlanmasının yanında belirli ırkların üretiminin artırılması için salgın koşullarına yardımcı bir üretim platformu oluşturulacak.

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"HASTALIĞI YAYMA KONUSUNDA RİSKLER TAŞIYORLAR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Ün, keçi ve koyunların hastalığı yayma konusunda riskler taşıdığını aktardı.

Proje çerçevesinde 31 farklı koyun ve 7 keçi ırkı üzerinde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ün şunları kaydetti: "Covid-19'un uzun yıllar önemini koruması beklendiğinden belirli ırkların salgın döneminde izole edilmesi veya üretiminin kısıtlanması yanında belirli ırkların da üretiminin artırılması için salgın koşullarına yardımcı bir üretim modeli geliştirilecek. Bu model ayrıca önümüzdeki 50 yılda dünyamızda besine ulaşımın risk altında olacağı beklentisinin azalmasına da katkı yapacak."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversite olarak TÜBİTAK nezdinde önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.

En çok proje hazırlayan üniversiteler arasında zirvede yer aldıklarını vurgulayan Budak, "Araştırmacılarımız topluma ve bilime katkı sağlamak amacıyla çok değerli projeler üretiyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Cemal Ün ve ekibinin tüm dünyayı derinden sarsan Covid-19 salgınına yönelik geliştirdikleri bu proje oldukça kıymetli. Bilime ve topluma sağladıkları katkı için hocamızı ve ekibini gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.