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        Haberler Magazin Ege Karabenli, en iyi 12 finalist arasında - Magazin haberleri

        Ege Karabenli, en iyi 12 finalist arasında

        Vietnam'da düzenlenen dünya çapındaki erkek güzellik yarışması Mr. World'de Türkiye'yi temsil eden Ege Karabenli, Top Model yarışmasının en iyi 12 finalisti arasında yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 19:50 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:56
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          Bu yıl Vietnam'da düzenlenen Mr. World erkek güzellik yarışmasında, 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli, Türkiye'yi temsil ediyor.

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          Ege Karabenli, Top Model yarışmasındaki performansıyla dikkat çekti ve en iyi 12 finalist arasında kendine yer buldu.

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          Yarışmanın son etkinliği ise Phan Thiet'te gerçekleşecek.

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          Ege Karabenli, 2018 yılında Miss & Mr. Model of Turkey yarışmasında Future kategorisine seçilmişti ve bu başarısı da kariyerinde önemli bir yer tutuyor.

          Fotoğraflar: Instagram

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