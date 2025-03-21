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        Haberler Gündem Güncel Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem | Son dakika haberleri

        Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde saat 06.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 07:20 Güncelleme: 21.03.2025 - 07:20
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        Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Ege Denizi'nde saat 06.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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