Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 06.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi
Giriş: 21.03.2025 - 07:20 Güncelleme: 21.03.2025 - 07:20
Ege Denizi'nde saat 06.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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