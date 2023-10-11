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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Son dakika: 12 yaşındaki Ege, 13. kattan düşüp hayatını kaybetti

        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!

        Adana'da yürekleri kavuran bir olay yaşandı. Bir apartmanın 13'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 12 yaşındaki Ege Erdem Palalı, hayatını kaybetti. Polisin incelemesinin ardından Palalı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:55
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        Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
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        Adana'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi.

        BİLİNMEYEN NEDENLE DÜŞTÜ

        DHA'da yer alah habere göre Ege Erdem Palalı (12), apartmanın son katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Beton zemine düşen Palalı'yı görenlerin ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Palalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Palalı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #adana
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