Ege 12 yaşındaydı! Bir anda dengesini kaybetti!
Adana'da yürekleri kavuran bir olay yaşandı. Bir apartmanın 13'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 12 yaşındaki Ege Erdem Palalı, hayatını kaybetti. Polisin incelemesinin ardından Palalı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Adana'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi.
BİLİNMEYEN NEDENLE DÜŞTÜ
DHA'da yer alah habere göre Ege Erdem Palalı (12), apartmanın son katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Beton zemine düşen Palalı'yı görenlerin ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Palalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Palalı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.