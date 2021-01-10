EFT saatleri kaç oldu?

EFT saatleri değişti. Para transferi için artık saat ve gün sınırı kalkıyor. Vatandaşlar 7/24 bankalar arası para transferi yapabilecek. Şu an 50 lira ile sınırlı olan para transferi daha sonra 1000 TL olarak da gerçekleşecek.

FAST SİSTEMİ NEDİR?

FAST sistemi ve Kolay Adres uygulaması, IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta bilgileri ile 1.000 TL’ye kadar para transferi yapılmasına imkan sağlayacak.

TCMB'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmasının ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir." denildi.

Açıklamada, FAST Sistemi'yle birlikte ödemelerin telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi'nin de vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylece, TCMB'nin ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını, yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir adımı tamamlanmış olacaktır. Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."

'HIZLI VE KOLAY'

Akbank da Merkez Bankası’nın 8 Ocak itibariyle sunacağı FAST sistemi ve Kolay Adres uygulaması ile müşterilerinin IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta bilgileri ile 7/24, hızlı ve kolay para transferi yapılmasına imkan sağlayacağını bildirdi. Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal yaptığı açıklamada “Müşterilerimiz Akbank dijital kanallarından, güvenli bir şekilde ve saniyeler içerisinde Kolay Adres tanımlamalarını yapabiliyor. 8 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kolay Adres ile para transferi işlemlerini 7/24, hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilecekler. Bu yenilikçi uygulama ile artık para transferleri için uzun IBAN numarasını paylaşma, kopyalamaya çalışma gibi zorluklar ortadan kalkıyor. Ödeme ekosisteminde başlayacak bu yeni dijital dönemde bizler de müşterilerimize tüm bu kolaylıkları Akbank dijital kanallarından sunuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.