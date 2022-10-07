FİLMİN KONUSU

Amsterdam filmi 1. Dünya Savaşı sırasında kurgusal olarak yaşamış olan iki asker ve bir hemşire üzerinde yoğunlaşıyor. Christian Bale karşımıza Buert Berendsen karakteriyle ve iki gözünü kaybetmiş olarak çıkıyor.

John D. Washington ise Harold Woodman karakteriyle yaralı bir askeri canlandırıyor. Askerler Voze (Margot Robbie) isimli sanatçı bir hemşirenin yanına gider ve iyileşirler. Savaşın ardından eğlenceli günler Amsterdam’da başlar.