Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Efsane İngiliz spiker John Motson hayatını kaybetti

İngiltere'de "Futbolun sesi" olarak tanınan maç spikeri John Motson, 77 yaşında hayatını kaybetti

Giriş: 23.02.2023 - 18:17 | Güncelleme: ABONE OL
Efsane İngiliz spiker John Motson hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

BBC'nin efsane spikeri, İngiltere'de "Futbolun sesi" olarak tanınan maç spikeri John Motson, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Motson, 29 FA Cup finali ve 10 Dünya Kupası dahil olmak üzere 2 binden fazla maç anlattı. Motson ayrıca dünyada milyonlarca satan FIFA oyun serisinde de sesiyle yer alıyordu.

FUTBOL DÜNYASI TARAFIDAN ANILDI

Gary Lineker, Gary Neville ve Jamie Carragher gibi efsane futbolcular bugün John Motson için saygı duruşunda bulundu. Birçok futbolsever Motty'nin kusursuz sesine ve birçok maçında ekranda ve ekran dışında giydiği ikonik koyun derisi ceketine saygılarını sunmak için sosyal medyada paylaşım yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Okul servisi devrildi: 14 yaralı
Okul servisi devrildi: 14 yaralı
Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri ile görüştü
Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri ile görüştü
Alabaş nasıl tüketilir?
Alabaş nasıl tüketilir?
Arpa nasıl tüketilir?
Arpa nasıl tüketilir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.