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BBC'nin efsane spikeri, İngiltere'de "Futbolun sesi" olarak tanınan maç spikeri John Motson, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Motson, 29 FA Cup finali ve 10 Dünya Kupası dahil olmak üzere 2 binden fazla maç anlattı. Motson ayrıca dünyada milyonlarca satan FIFA oyun serisinde de sesiyle yer alıyordu.

FUTBOL DÜNYASI TARAFIDAN ANILDI Gary Lineker, Gary Neville ve Jamie Carragher gibi efsane futbolcular bugün John Motson için saygı duruşunda bulundu. Birçok futbolsever Motty'nin kusursuz sesine ve birçok maçında ekranda ve ekran dışında giydiği ikonik koyun derisi ceketine saygılarını sunmak için sosyal medyada paylaşım yaptı.

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