THY Avrupa Ligi'nin 2. maçında Anadolu Efes, bu akşam sahasında Real Madrid'i ağırlıyor. THY EuroLeague'de ilk maçında Barcelona'ya 91-74 mağlup olan ev sahibi Anadolu Efes galibiyet için parkeye çıkıyor. Peki, Anadolu Efes-Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, sporseverlerin merakla beklediği Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçına dair ayrıntılar...