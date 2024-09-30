Efeler'de 12 bin TL "moloz" cezası!

Efeler'de çevreyi kirleten kişiye 12 bin TL ceza!
Aydın'ın Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri izinsiz moloz döken bir kişiye 12 bin 726 TL ceza uygulandı
Giriş: 30.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:53
Aydın'ın Efeler ilçesinde kamu düzenini sağlamak ve çevre temizliğini korumak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri, Ata Mahallesi Afrodisyas Bulvarı'na "moloz" döküldüğünü tespit etti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, molozu döken kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi kapsamında 12 bin 726 lira para cezası uyguladı.
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