Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı
Dün akşam geçirdiği motosiklet kazası sonrası hayatını kaybeden Efe Deprem'in cenazesi Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kısıklı Mezarlığı'na defnedildi
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'Veda', 'Seksenler', 'Evim Sensin', 'Aşk Oyunu' ve 'Mutluyuz' gibi birçok yapımda yer alan Efe Deprem, dün akşam geçirdiği motosiklet kazasında 41 yaşında hayata veda etti.
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Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında kendisine ait 41 ASH 753 plakalı motosikletiyle Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı. Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kazada ağır yaralanan Efe Deprem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Efe Deprem'in cenazesi, ikindi vaktinde Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kısıklı Mezarlığı'na defnedildi. Burcu Altın Deprem, eşinin tabutuna Fenerbahçe forması koydu.
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Efe Deprem, en son İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Mutluyuz' filminde rol almıştı.
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Oyuncu Burcu Altın ile 2019'da evlenen Efe Deprem'in Zeynep adında bir kızı bulunuyor.
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Ceyhun Fersoy: Hiç beklemediğimiz bir şey. Şaka gibi geliyor. Dün sabah konuştuk. Pendik maçına nasıl gideceğiz, ne yapacağız diye. Film şeridi gibi. Ben onu yaklaşık 15 yıldır tanıyorum. Bildim bileli çocukluğundan beri motosiklet kullanıyordu. Kaza neden kaynaklandı tam olarak bilmiyorum. Birisi mi vurdu, kaydı mı, korktu mu panik mi yaptı. Çok iyi bir insandı. Önce ailesine, kızına, Burcu'ya ve bize sabırlar versin.
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Merve Dizdar
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İbrahim Büyükak