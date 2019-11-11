YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Edis, bu kez yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Bir dergiye kapak olan Edis, saçlarını sarıya boyattı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni imajını gözler önüne seren Edis, tarzıyla gündeme geldi.